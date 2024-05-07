Китаю байдуже, як саме закінчиться війна, - дипломат Литвин
Надзвичайний та повноважний посол України в КНР (1999-2001 рр.), співголова українсько-китайської ділової ради Ігор Литвин вважає, що Китай не зацікавлений у війні Росії проти України
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Китай не зацікавлений у цій війні тому, що це заважає йому проводити свою глобально-економічну експансію. Китай вклав шалені кошти в реалізацію проєкту від 2013 року "Один пояс, один шлях". Наразі все це зупиняється, логістичні ланцюжки розриваються й не діють. Виробничі потужності стають на паузу, а китайцям це не вигідно", - зауважив Литвин.
За словами дипломата, Китаю абсолютно байдуже, як саме закінчиться цей конфлікт. Так китайці називають війну Росії проти України.
"Чи це будуть ті території, які зараз Москва розглядає як реальність, мовляв, це наше. Чи це буде виведення військ РФ з території України, тобто Китаю байдуже. Головне, щоб війна припинилася. Тому китайці й кажуть, що Китай глобальний гравець, який виступає з глобальною миротворчою місією й він хоче початку переговорів. Але вони умови для цих переговорів не дають, в їхньому плані нічого не говориться про виведення військ РФ з України", - наголосив Литвин.
- Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила сподівання після зустрічі в Парижі з французьким президентом Емманюелем Макроном та китайським лідером Сі Цзіньпіном, що КНР використає свій вплив на Росію для закінчення війни проти України.
- Президент Франції Емманюель Макрон після переговорів віч-на-віч з головою Китаю Сі Цзіньпіном заявив, що вітає зобов'язання китайської влади утримуватися від продажу будь-якої зброї РФ.
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