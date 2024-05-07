Внаслідок ракетних обстрілів Одеси 29, 30 квітня та 1 травня у лікарнях досі перебувають 15 людей
Внаслідок ракетних ударів по Одесі 29, 30 квітня та 1 травня у лікарнях досі перебувають 15 людей, п’ятеро з них у важкому стані: серед них 4-річна дитина
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Він зазначив, що поранені знаходяться в лікарнях міста і області.
"У важкому стані наразі пʼятеро осіб, серед яких 4-річна дівчинка, яка була поранена під час ворожої атаки на узбережжя Одеси 29 квітня. Ще десятеро дорослих перебувають у стані середнього ступеню важкості. Лікарі надають всю необхідну допомогу", - написав він.
- Ввечері 29 квітня росіяни завдали ракетного удару по Одесі: загинули 5 людей та собака, ще 32 осіб поранені, серед яких діти. Також поранення дістав екснардеп Сергій Ківалов.
- 1 травня у лікарні помер чоловік, який постраждав унаслідок ворожої російської атаки по Одесі 29 квітня. Кількість загиблих внаслідок атаки по Одесі 29 квітня збільшилася до 6.
- Пізно ввечері вівторка, 30 квітня, в Одесі пролунало кілька вибухів. Росіяни вдарили по місту балістичними ракетами, внаслідок чого загинули троє людей, ще троє поранені.
- Російська армія обстріляла Одесу в ніч на 2 травня. Спалахнула пожежа у депо Нової пошти. Відомо про 14 постраждалих. У Новій пошті оцінили вартість знищених відправлень.
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