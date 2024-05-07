Внаслідок ракетних обстрілів Одеси 29, 30 квітня та 1 травня у лікарнях досі перебувають 15 людей

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Він зазначив, що поранені знаходяться в лікарнях міста і області.

"У важкому стані наразі пʼятеро осіб, серед яких 4-річна дівчинка, яка була поранена під час ворожої атаки на узбережжя Одеси 29 квітня. Ще десятеро дорослих перебувають у стані середнього ступеню важкості. Лікарі надають всю необхідну допомогу", - написав він.