В Одесі помер чоловік, поранений під час атаки РФ 29 квітня
У середу, 1 травня, у лікарні помер чоловік, який постраждав унаслідок ворожої російської атаки по Одесі 29 квітня
Про це повідомив мер Одеса Геннадій Труханов.
Кількість загиблих внаслідок атаки по Одесі 29 квітня збільшилася до 6.
"На жаль, сьогодні у лікарні помер чоловік, за життя якого лікарі боролись до останнього", - додав Труханов та висловив свої співчуття рідним.
- Ввечері 29 квітня росіяни завдали ракетного удару по Одесі: загинули 5 людей та собака, ще 32 осіб поранені, серед яких діти. Також поранення дістав екснардеп Сергій Ківалов. 30 квітня у місті оголосили день жалоби.
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