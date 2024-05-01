В Одесі помер чоловік, поранений під час атаки РФ 29 квітня

Про це повідомив мер Одеса Геннадій Труханов.

Кількість загиблих внаслідок атаки по Одесі 29 квітня збільшилася до 6.

"На жаль, сьогодні у лікарні помер чоловік, за життя якого лікарі боролись до останнього", - додав Труханов та висловив свої співчуття рідним.