Росіяни обстріляли Одесу: загинули 2 людини та собака, ще 17 осіб поранені
Ввечері 29 квітня росіяни завдали ракетного удару по Одесі: загинули 2 людей та собака, ще 17 осіб поранені
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
"За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки поранено вісім людей. Є пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури. На місці працюють всі відповідні служби", - написав він.
Також очільник області нагадав про необхідність оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги.
Станом на 19:23 стало відомо, що в Одесі загинули двоє людей та собака.
"Ще вісім людей зазнали поранень різного ступеню важкості, серед травмованих і 12-річний хлопчик. Лікарі надають постраждалим всю необхідну допомогу", - написав Кіпер.
О 19:55 стало відомо про збільшення кількості постраждалих. Число поранених зросло до 17 людей - щонайменше 2 зних у важкому стані.
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