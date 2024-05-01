В Одесі пролунали вибухи

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов

"У місті лунають дуже гучні вибухи, не залишайте укриттів", - написав він о 23:47.

Згодом Труханов додав прохання залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 23:27. Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістики з півдня. Інформація про вибухи з'явилася вже через кілька хвилин.

О 00:17 середи, 1 травня, в Одесі й області оголосили відбій повітряної тривоги. Повітряні сили повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння по областях.