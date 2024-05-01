В Одесі пролунали вибухи
Пізно ввечері вівторка, 30 квітня, в Одесі пролунало кілька вибухів
Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов
"У місті лунають дуже гучні вибухи, не залишайте укриттів", - написав він о 23:47.
Згодом Труханов додав прохання залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 23:27. Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістики з півдня. Інформація про вибухи з'явилася вже через кілька хвилин.
О 00:17 середи, 1 травня, в Одесі й області оголосили відбій повітряної тривоги. Повітряні сили повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння по областях.
- Напередодні, 29 квітня, росіяни завдали ракетного удару по Одесі. Унаслідок атаки загинули 5 людей і собака, 32 людей поранено, серед постраждалих діти. Зокрема, поранення дістав екснардеп Сергій Ківалов. 30 квітня у місті оголосили день жалоби
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