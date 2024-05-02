Росіяни обстріляли цивільні об'єкти в Одесі: постраждало понад десять людей

Про вибухи в Одесі повідомив міський голова Геннадій Труханов.

"Лишайтеся в укриттях. В місті чутно вибухи", - написав він.

Перед цим Повітряні сили інформували про загрозу балістики.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога!" - йшлося у повідомленні.

Пізніше Суспільне повідомило, що в місті після вибухів спалахнула пожежа.

Згодом голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що росіяни завдали ударів по місту балістичними ракетами.

"Ворог атакував Одесу балістичними ракетами. Наразі відомо про щонайменше 13 постраждалих. На місці влучання потужна пожежа", - написав він.

Згодом "Нова пошта" повідомила про атаку на сортувальне депо та одне із відділень.

"Серед наших співробітників загиблих та постраждалих немає", - йдеться в заяві.

У компанії додали, що оціночна вартість усіх посилок, які були знищені внаслідок удару — буде компенсована клієнтам в повному обсязі.

"Завтра звʼяжемося з усіма отримувачами. Посилки які були в дорозі — перенаправлені на 3 відділення Нової пошти в Одесі", - додали там.

За словами співзасновника компанії Володимира Поперешнюка, всі 18 людей, які були на зміні, встигли сховатися в бомбосховище. Він додав, що, за попередніми даними, постраждало близько 900 відправлень.

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