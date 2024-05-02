Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Росіяни обстріляли цивільні об'єкти в Одесі: постраждало понад десять людей

Росіяни обстріляли цивільні об'єкти в Одесі: постраждало понад десять людей

2 травня, 2024 четвер
00:09
Війна з Росією ракета Х-59

Російська армія обстріляла Одесу в ніч на 2 травня. У місті спалахнула пожежа. Відомо про 13 постраждалих

Про вибухи в Одесі повідомив міський голова Геннадій Труханов. 

"Лишайтеся в укриттях. В місті чутно вибухи", - написав він.

Перед цим Повітряні сили інформували про загрозу балістики.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога!" - йшлося у повідомленні.

Пізніше Суспільне повідомило, що в місті після вибухів спалахнула пожежа.

Згодом голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що росіяни завдали ударів по місту балістичними ракетами. 

"Ворог атакував Одесу балістичними ракетами. Наразі відомо про щонайменше 13 постраждалих. На місці влучання потужна пожежа", - написав він.

Згодом "Нова пошта" повідомила про атаку на сортувальне депо та одне із відділень.

"Серед наших співробітників загиблих та постраждалих немає", - йдеться в заяві.

 У компанії додали, що оціночна вартість усіх посилок, які були знищені внаслідок удару — буде компенсована клієнтам в повному обсязі.

"Завтра звʼяжемося з усіма отримувачами. Посилки які були в дорозі — перенаправлені на 3 відділення Нової пошти в Одесі", - додали там.

За словами співзасновника компанії Володимира Поперешнюка, всі 18 людей, які були на зміні, встигли сховатися в бомбосховище. Він додав, що, за попередніми даними, постраждало близько 900 відправлень.

Новина доповнюватиметься...

Теги:
Україна
Одеса
російська армія
Геннадій Труханов
воєнні злочини Росії
Читайте також:
Росія пропаганда США
30 квітня, 2024 вiвторок
Карлсон, який брав інтерв’ю у Путіна, оприлюднив розмову з ідеологом рашизму Дугіним
30 квітня, 2024 вiвторок
У США прокоментували заяву міноборони РФ про збиті ATACMS
Карта бойових дій: Авдіївка
27 квітня, 2024 субота
"Ті, хто зайшов у цей клин, - смертники": військовослужбовець ЗСУ Варченко про просування ворога біля Очеретиного
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.44
    Купівля 39.44
    Продаж 39.93
  • EUR
    Купівля 42.14
    Продаж 42.9
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
1 травня
23:58
Борусія Дортмунд, Ліга чемпіонів
ПСЖ програв "Боруссії" у першому півфіналі Ліги чемпіонів
23:46
Держдепартамент США
РФ використала заборонену хімічну зброю на війні в Україні, - Держдеп США
23:23
Вадим Гутцайт
В Італії ввімкнули гімн РФ під час нагородження "нейтрального" велогонщика. Україна відреагувала
22:40
повістка
У Міноборони обіцяли запустити "електронну чергу" до ТЦК
22:37
Межигір'я
Стартував процес передачі майна "Межигір'я" у власність держави
22:20
Оновлено
протести в Тбілісі
Парламент Грузії підтримав закон про "іноагентів" у другому читанні: у Тбілісі розпочались сутички між активістами та МВС
22:06
фейк
"Бійців ЗСУ годують відходами в лікарні в Нових Санжарах": черговий вкид росіян
21:49
Фейк, Росія
"3-тя штурмова бригада відмовила Сирському зупинити прорив фронту під Очеретиним": росфейки за 1 травня
21:45
санкції проти Росії
США оголосили новий пакет санкцій проти РФ: які сфери він покриває
21:04
Ексклюзив
НАТО
Експерт Розумний вважає, що Україна не отримає запрошення для вступу до НАТО під час майбутнього саміту
20:56
Ілля Вітюк
Зеленський звільнив головного кіберрозвідника СБУ через скандал з медіа та провів інші перестановки в спецслужбі
20:55
Оновлено
на фото Золочів після обстрілу
РФ атакувала КАБами Золочів на Харківщині: є загиблі, серед поранених – дитина
20:42
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
На території РФ було уражено 13 НПЗ, що впливає на економічні та військові спроможності Росії. Колонка Сергія Згурця
20:27
Ексклюзив
гроші
Конфіскація російських активів: економіст Пендзин про потенційну загрозу для стабільності євро
20:27
На фото прапор ОАЕ
США, Британія та ЄС тиснуть на ОАЕ через співпрацю з Росією попри санкції, - Reuters
20:25
Володимир Зеленський
Україна готує ще 7 безпекових угод, зокрема зі США, - Зеленський
20:04
OPINION
Костянтин Корсун
Чи звільнять "Вікторію ШІ" з МЗС?
19:56
на фото: Майк Джонсон
Республіканці планують ініціювати відставку спікера Палати представників США Джонсона
19:24
ЗСУ
Українська авіація вдарила по пункту управління росіян, на фронті відбулося 100 боєзіткнень
19:22
Київ Цифровий
У "Києві Цифровому" з'явився учнівський проїзний
19:01
Вчені знайшли докази того, що континенти утворилися в результаті ударів гігантських метеоритів
Учені пояснили, що за яскраві спалахи могли бачити українці вночі
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 798-го дня війни: ГУР атакувало нафтопереробний завод в Рязані, а у Повітряних силах очікують перші F-16 після Великодня
18:56
алкоголь
Росіяни на ТОТ планують відкрити мережу алкомагазинів і втричі підвищують акциз на вино, - голова Бердянської МВА
18:54
Кіліан Мбаппе, Ліга чемпіонів, ПСЖ
"Боруссія Дортмунд" - ПСЖ: букмекери дали прогноз на півфінал Ліги чемпіонів
18:26
Віола фон Крамон
Євродепутатка закликала скасувати для Грузії статус кандидата на вступ до ЄС
18:19
руйнування
Від початку великої війни Україна повідомила про підозри 100 вищим офіцерам РФ
18:18
Маріуполь
У районі Маріуполя прогриміли вибухи: окупанти посилили перевірки автівок у місті
18:00
OPINION
Юрій Бутусов
Скільки триватиме війна і що таке перемога для України
18:00
нова книжка Сергія Руденка "Анатомія війни. Путін і Україна"
"Про те, як і чому сталася російсько-українська війна": у Сергія Руденка виходить нова книжка "Анатомія війни. Путін і Україна"
17:59
Інтерв’ю
Павел Коваль прибув на фронт й долучився до передачі техніки ЗСУ
Україна має провести мобілізацію: у цьому Українську державу ніхто не замінить, - польський депутат Павел Коваль
17:51
Ексклюзив
ветеран
Ветеранський бізнес: віцепрезидент ICC Ukraine Олексієнко закликав долучити до розробки законопроєкту Мінфін і Мінекономіки
17:47
Ентоні Блінкен та Іцхак Герцоґ
Блінкен відвідав Ізраїль і закликав підписати угоду про перемир’я в Газі
17:35
Мобілізація, повістки
Україна офіційно не зверталася до Польщі з проханням видати військовозобов'язаних чоловіків, – посол Зварич
17:32
Дмитро Табачник
В Україні конфіскували майно Табачника - ексміністра освіти часів Януковича
17:28
Андрій Ярмоленко, Динамо, УПЛ
Ярмоленко допоміг "Динамо" обіграти "Верес" і піднявся в рейтингу найкращих бомбардирів в історії ЧУ
17:22
Посол України в Польщі про припинення консульських послуг для чоловіків: "Вимушений крок"
17:21
Ексклюзив
ракетный корвет проект 22800 "Каракурт"
У Defence Express прокоментували підготовку в Росії до спуску на воду 2 кораблів для ЧФ
17:18
депортація дітей
Росіяни примусово виселяють українців із трьох населених пунктів на ТОТ Херсонщини, - Спротив
17:11
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ, Кубок Англії
"Йому, мабуть, дуже важко через війну": ексфутболіст "Челсі" знайшов виправдання невдачам Мудрика
17:10
На фото: Мохаммад Расулоф
В Ірані допитали творців фільму, який відібрали на Каннський кінофестиваль
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV