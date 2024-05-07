Новина про Мішель Обаму — це скислий інформаційний борщ
Усе, про що сповістив Der Spiegel - це скислий інформаційний борщ. Але наші медійники цю модальність помітили лише зараз
Новина про те, що демократи розглядають Мішель Обаму як запасний варіант для Джо Байдена на виборах (про що сьогодні помпезно сповістив Der Spiegel), - це інформація, скажімо так, майже півторарічної давнини.
Чи розглядали? Так, розглядали. Чи "злітає". Ні, не злітає. Говорено-переговорено на рівні американських експертів і соціологів. І навіть попри поважний вік Байдена, Мішель не набирає більше. То про що розмова?
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Але чи розглядають демократи варіант Б? Це якраз можливо. І так, щоб не проводити нових праймеріз, це питання може бути ухвалене керівництвом партії й бути затвердженим безпосередньо на зʼїзді. Але й це не новина, а процедури, які давно описані.
Тому все, про що сповістив Der Spiegel, - це скислий інформаційний борщ. Але наші медійники цю модальність помітили лише зараз. Нічого нового й тут.
Про автора. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики, керівник інформаційного агентства Главком
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