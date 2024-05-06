Розмови про неї ходять давно. Це правда. Але з 2022 року ходять і розмови, що Віталій Кім буде балотуватися у президенти України, але ж це не означає, що так і станеться.

Три "чому цього не відбудеться".

1. Це приблизно така ж ситуація, аби за тиждень до виборів президента України хтось з кандидатів заявив, що не встиг зібрати документи й терміново треба ці документи прийняти.

2. Уже весь процес заряджений на те, що Байден буде змагатися з Трампом.

В тому і суть праймеріз: виборці голосують, як у європейських країнах на виборах президента, ці відсотки пропорційно розподіляються як голоси делегатів між кандидатами.

"Відхід Байдена на користь Мішель",— це нехтування мільйонами голосів. Якщо хочуть їй передати владу, треба брати віцепрезиденткою.

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Такої зневаги до виборців навряд чи допустять.

3. Конвенція, тобто офіційний зʼїзд партії, коли висувають кандидата, це не зовсім формальне голосування. Єдина можливість для такої заміни — це так зване голосування у другому турі. Але для цього має щось серйозне трапитися.

Тобто, коли голосів так званих лояльних делегатів не вистачає, тоді вступають у гру суперделегати. Це колишні партійні топчиновники, голова партії, навіть якщо людина обіймала посаду місяць, наприклад. Хоча ця посада загалом не дуже престижна та відома.

Але такий сценарій можливий лише якщо у першому турі не можуть обрати кандидата. У Байдена достатньо голосів делегатів для того, аби бути обраним у першому турі. Якби все було так просто, це були б не американські вибори.

Джерело

Про автора. Владислав Фарапонов, голова Інституту американістики, аналітик Інтерньюз-Україна

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