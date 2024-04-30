Трамп підриває довіру до Америки

Є дуже небезталанні, як Трамп. Є обмежені й нікчемні, як Зеленський чи Мадуро. Але всіх їх обʼєднує одне — безвідповідальність.

Лідер, який на словах обіцяє зробити Америку “great again”, завдає наразі абсолютно непоправної шкоди своїй країні.

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Найбільша економіка світу має безліч інтересів у різних куточках цього самого світу і різних галузях — від енергоносіїв чи мікрочипів до бавовни (з якої роблять порох і яка майже монопольно постачається Китаєм) і ще мільйон різних позицій.

Союзи, котрі налагоджувалися десятиліттями, й на яких стоїть економічна безпека США, базуються на довірі до стратегічного партнера. Так от, у результаті інтриг Трампа з приводу військової допомоги Україні, ця довіра серйозно підірвана. Як і позиції США.

Не лише країни третього світу, а й частина умовно демократичних (як Угорщина чи Словаччина) будуть дедалі більше орієнтуватися на значно більш передбачуваний Китай (чи БРІКС загалом), а вплив США на Європу вже знаходиться на безпрецедентно низькому рівні. Можу уявити, що станеться, якщо Трампа оберуть знову.

І не факт навіть, що це результат якоїсь осмисленої ідеології. Швидше за все, просто політиканство й боротьба за владу.

P.S. Я точно не з тих, хто малює Трампа однією чорною фарбою й визнаю певні його серйозні досягнення в минулому. Але безвідповідальність змінює баланс шкоди-користі для країни на відʼємний, як на мене.