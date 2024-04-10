При цьому постійно запевняючи, що ще трохи узгоджень, і прийнятний для всіх варіант допомоги він буде готовий поставити на голосування. Але потрібно цей законопроєкт доопрацювати, щось викинути, щось додати та змінити, і тоді це буде саме те, що цілком може влаштувати більшість конгресменів від обох партій.

Чому цього не розуміє президент Сполучених Штатів Джо Байден, який перебуває у вищій лізі американської політики вже понад 50 років, не ясно. Адже Джонсон постійно говорить публічно одне, робить друге, а планує третє. Бо для нього зараз головне не втратити посаду спікера і потрапити до нового складу Конгресу, а українське питання є лише важелем можливостей, які допоможуть йому знову переобратися.

А далі вибудовується ланцюжок політичних цілей та викликів. Майкл Джонсон орієнтується на колишнього президента США Дональда Трампа. Від якого, великою мірою, залежить переобрання Джонсона до Палати представників. Трамп, своєю чергою, залежить від донорів фінансування його президентської кампанії, серед яких може бути й Путін, якщо через підставні фірми з Росії надходитимуть кошти, щоб вдруге привести експрезидент до Білого дому.

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Якщо Майкл Джонсон виконає усі вимоги Дональда Трампа щодо блокування допомоги Україні, то зможе переобратися до Конгресу, якщо ж ні, то тоді для того, щоб туди знову потрапити, йому потрібно домовлятися з представниками Демократичної партії. Тим більше, що вже дехто з його однопартійців-республіканців лайливо починає його обзивати "демократом".

І якби він через якийсь час дійсно поставив законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню на голосування, то це означало б одне – тепер Майкл Джонсон вважає, що шанси стати знову президентом у демократа Джо Байдена вищі, ніж у республіканця Дональда Трампа.

У той час, коли на кін поставлена не тільки незалежність та існування України, а й провідна роль Америки у світі, і взагалі доля західної демократичної цивілізації, можливо, що варто було б зробити крок, який трампісти передбачити не змогли. Запропонувати конгресмену Майклу Джонсону саме те, що він хоче – гарантоване продовження його успішної політичної кар’єри.

А вона тепер залежить від багатьох факторів. Тим більше, що на початку 20 чисел березня республіканка Марджорі Тейлор Грін, з групи MAGA, яка асоціюється з Дональдом Трампом, ініціювала відставку спікера Конгресу США. Цю пропозицію Грін конгресмени мають розглянути протягом двох законодавчих днів. І статися це може вже дуже скоро, коли Палата представників збереться після перерви 9 квітня.

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Варто пригадати, що Марджорі Тейлор Грін хоче застосувати ту процедуру, яка вже призвела до звільнення колишнього спікера Палати представників Кевіна Маккарті. Тоді з подібною ініціативою виступив республіканець Метт Ґетц, і на початку жовтня 2023 року спікера Палати представників Маккарті, вперше за всю історію Сполучених Штатів, усунули з посади. Отож у Майкла Джонсона обмаль часу для того, щоб остаточно вирішити, як він планує діяти за такої критичної для себе ситуації.

Можливо, що тут адміністрації президента Джо Байдена та демократам мало б сенс діяти на випередження й укласти з Майклом Джонсоном політичну угоду. Тобто, представники Демократичної партії в Конгресі не дадуть радикалам з групи MAGA усунути його з посади спікера та гарантують йому свою підтримку аж до часу переобрання Конгресу. Але він зобов’язується поставити на голосування в Палаті представників законопроєкт, вже підтриманий Сенатом, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму 95 мільярдів доларів, 60 мільярдів з яких заплановано виділити Києву.

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Крім того, демократи в разі перемоги на президентських виборах Джо Байдена, якщо раптом Майклу Джонсону не вдасться знову пройти до Конгресу від Республіканської партії, гарантують йому поважне місце у новій президентській адміністрації. Підтвердивши цим, що він не програє за будь-якого розвитку подій.

Адже для Джонсона зараз пріоритетом є продовження й далі його успішної політичної кар’єри. А у Демократичної партії є усі реальні можливості допомогти Майклу Джонсону у цьому.

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Про автора. Віктор Каспрук, журналіст

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