Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Чи готовий Майкл Джонсон зробити вибір між Джо Байденом і Дональдом Трампом?
OPINION

Чи готовий Майкл Джонсон зробити вибір між Джо Байденом і Дональдом Трампом?

Віктор Каспрук
10 квітня, 2024 середа
10:03
Погляд Віктор Каспрук

Ігри з затягуванням голосування щодо допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню в американському Конгресі, які затіяв спікер Палати представників Майкл Джонсон, вказують на те, що він має намір, під різними приводами, відкладати та затягувати це питання й далі

При цьому постійно запевняючи, що ще трохи узгоджень, і прийнятний для всіх варіант допомоги він буде готовий поставити на голосування. Але потрібно цей законопроєкт доопрацювати, щось викинути, щось додати та змінити, і тоді це буде саме те, що цілком може влаштувати більшість конгресменів від обох партій.

Чому цього не розуміє президент Сполучених Штатів Джо Байден, який перебуває у вищій лізі американської політики вже понад 50 років, не ясно. Адже Джонсон постійно говорить публічно одне, робить друге, а планує третє. Бо для нього зараз головне не втратити посаду спікера і потрапити до нового складу Конгресу, а українське питання є лише важелем можливостей, які допоможуть йому знову переобратися.

А далі вибудовується ланцюжок політичних цілей та викликів. Майкл Джонсон орієнтується на колишнього президента США Дональда Трампа. Від якого, великою мірою, залежить переобрання Джонсона до Палати представників. Трамп, своєю чергою, залежить від донорів фінансування його президентської кампанії, серед яких може бути й Путін, якщо через підставні фірми з Росії надходитимуть кошти, щоб вдруге привести експрезидент  до Білого дому.  

Читайте також: Понад половина американців вважає Україну союзником у Третій світовій

Якщо Майкл Джонсон виконає усі вимоги Дональда Трампа щодо блокування допомоги Україні, то зможе переобратися до Конгресу, якщо ж ні, то тоді для того, щоб туди знову потрапити, йому потрібно домовлятися з представниками Демократичної партії. Тим більше, що вже дехто з його однопартійців-республіканців лайливо починає його обзивати "демократом".

І якби він через якийсь час дійсно поставив законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню на голосування, то це означало б одне – тепер Майкл Джонсон вважає, що шанси стати знову президентом у демократа Джо Байдена вищі, ніж у республіканця Дональда Трампа.

У той час, коли на кін поставлена не тільки незалежність та існування України, а й провідна роль Америки у світі, і взагалі доля західної демократичної цивілізації, можливо, що варто було б зробити крок, який трампісти передбачити не змогли. Запропонувати конгресмену Майклу Джонсону саме те, що він хоче – гарантоване продовження його успішної політичної кар’єри.

А вона тепер залежить від багатьох факторів. Тим більше, що на початку 20 чисел березня республіканка Марджорі Тейлор Грін, з групи MAGA, яка асоціюється з Дональдом Трампом, ініціювала відставку спікера Конгресу США. Цю  пропозицію Грін конгресмени мають розглянути протягом двох законодавчих днів. І статися це може вже дуже скоро, коли Палата представників збереться після перерви 9 квітня.

Читайте також: На Заході панує мовчазне очікування, що війна в Україні триватиме ще кілька років

Варто пригадати, що Марджорі Тейлор Грін хоче застосувати ту процедуру, яка вже призвела до звільнення колишнього спікера Палати представників Кевіна Маккарті. Тоді з подібною ініціативою виступив республіканець Метт Ґетц, і на початку жовтня 2023 року спікера Палати представників Маккарті, вперше за всю історію Сполучених Штатів, усунули з посади.  Отож у Майкла Джонсона обмаль часу для того, щоб остаточно вирішити, як він планує діяти за такої критичної для себе ситуації.

Можливо, що тут  адміністрації президента Джо Байдена та демократам мало б сенс діяти на випередження й укласти з Майклом Джонсоном політичну угоду. Тобто, представники Демократичної партії в Конгресі не дадуть радикалам з групи MAGA усунути його з посади спікера та гарантують йому свою підтримку аж до часу переобрання Конгресу. Але він зобов’язується поставити на голосування в Палаті представників законопроєкт, вже підтриманий Сенатом, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму 95 мільярдів доларів, 60 мільярдів з яких заплановано виділити Києву. 

Читайте також: Чи буде Америка знову сміливим і впливовим світовим лідером?

Крім того, демократи в разі перемоги на президентських виборах Джо Байдена, якщо раптом Майклу Джонсону не вдасться знову пройти до Конгресу від Республіканської партії, гарантують йому поважне місце у новій президентській адміністрації. Підтвердивши цим, що він не програє за будь-якого розвитку подій.

Адже для Джонсона зараз пріоритетом є продовження й далі його успішної політичної кар’єри. А у Демократичної партії є усі реальні можливості допомогти Майклу Джонсону у цьому.   

Джерело

Про автора. Віктор Каспрук, журналіст

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
політика
Джо Байден
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
допомога США Україні
Читайте також:
Олександр Павлюк
8 квітня, 2024 понедiлок
"Нам бракує людей": у Сухопутних військах закликали українців вступати до лав ЗСУ
8 квітня, 2024 понедiлок
СБУ затримала шістьох інженерів-проєктувальників, які допомагали ворогу підключити ЗАЕС до Росатома
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
9 квітня, 2024 вiвторок
Депутат облради Лишенко заявив, що росіянам вдалося прорватися в Роботине. У 65-й ОМБр прокоментували
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.87
    Купівля 38.87
    Продаж 39.36
  • EUR
    Купівля 42.17
    Продаж 42.91
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
10 квітня
10:35
Новини компаній
Лучіо Дженовезе
Ferrexpo планує відновити довоєнні обсяги експорту в Японію протягом 3 років, - голова ради директорів
10:34
Грузія ЄС
У Тбілісі тисячі людей вийшли на протести через закон про "іноагентів"
10:33
Оновлено
СБУ затримала екснардепа "Партії регіонів", який співпрацював з РФ і намагався виїхати за кордон
10:27
електроенергія
"Імпорт не врятує": Укренерго порадило підприємствам генерувати власну електроенергію
09:54
Ексклюзив
Карта бойових дій Новомихайлівка 09 04 24
Офіцер "Легіону Свободи" назвав цілі ворога на Новопавлівському напрямку
09:48
Microsoft
Microsoft інвестує $2,9 млрд у розвиток ШІ
09:43
верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї
Верховний лідер Ірану Хаменеї закликав "покарати" Ізраїль за атаку на посольство у Сирії
09:43
вибух на гідроелектростанції
В Італії стався вибух на гідроелектростанції: є жертви
09:35
Ліквідований Ка-27
В окупованому Криму знищено російський вертоліт Ка-27
09:24
Ексклюзив
військовий квиток, мобілізація
"Влада неспроможна закладати алгоритми для мотивації": нардепка Фріз про виключення демобілізації з мобілізаційного законопроєкту
09:19
"Джокер. Божевілля на двох"
"Божевілля на двох": з'явився перший трейлер продовження "Джокера"
09:18
безпілотник, дрон
У Росії заявили про нібито ліквідацію 5 безпілотників над Брянською областю
08:52
Дональд Трамп
Генерали й адмірали США у відставці закликали Верховний суд не надавати імунітет Трампу
08:51
Оновлено
Лавров у Пекіні розпочав переговори з головою МЗС Китаю
Лавров у Пекіні провів переговори з головою МЗС Китаю: згодом його прийняв Сі Цзіньпін
08:28
Президента США Джо Байдена та прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху
Байден назвав "помилкою" підхід Нетаньягу до війни з ХАМАС
08:21
Оновлено
РФ атакувала південь України: на Миколаївщині "шахед" влучив в енергооб'єкт, на Одещині через удар балістики є постраждалі
08:20
паспорт рф
Росіяни на ТОТ Луганщини позбавлятимуть пільг ветеранів Другої світової війни, якщо ті особисто не отримають паспорт РФ
08:06
OPINION
Ростислав Павленко
Про дорослу розмову
07:56
Джордж Лукас
Джордж Лукас отримає почесну "Золоту пальмову гілку" на Каннському фестивалі
07:45
Атака шахедів, ЗСУ
Українські сили ППО вночі знищили 14 "шахедів" і дві Х-59
07:41
Джо Байден
Президентські вибори у США: Байден випереджає Трампа у новому опитуванні
07:38
знищений російський танк Т-72
Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила понад 450 тис. військових
07:19
Військовий літак Іл-20М КООТ-А
Шведські та німецькі винищувачі перехопили розвідувальний літак РФ
07:11
FPV-дрон Shrike
Україна все частіше почала використовувати FPV-дрони через затримку допомоги від Заходу, - Foreign Policy
07:01
Анонс
Кіліан Мбаппе, ПСЖ, Ліга чемпіонів
ПСЖ - "Барселона", "Атлетико" - "Борусія": де дивитися чвертьфінали ЛЧ
06:51
Вірменія
Кремль хоче кинути виклик суверенітету Вірменії, - ISW
06:37
Джозеф Байден
У США заборонить громадянам використовувати софт російського виробництва, - CNN
06:19
ЗСУ
РФ втрачає свої позиції біля Кремінної через постійні атаки ЗСУ: ISW оцінив ситуацію на фронті
06:08
Джейк Салліван
Ізраїль готовий до нового перемир'я в Газі, ХАМАС має піти назустріч, - Білий дім
06:00
Євгенія Гуцул
Лідерка молдовської автономії Гагаузія заявила, що вживатиме заходів, якщо Молдова й Румунія "підуть на зближення"
04:49
Фінляндія НАТО
НАТО планує збудувати у Фінляндії штаб-квартиру сухопутних сил за 100 км від кордону з РФ
04:29
Девід Кемерон
Кемерон не зміг переконати Трампа розблокувати військову допомогу Україні, - ЗМІ
03:59
міністр оборони США Ллойд Остін
Підтримка України з боку Конгресу є надзвичайно важливою, ніж будь-коли, - Остін
03:43
Жителі Дружби на Сумщині просять Верховну Раду повернути населеному пункту історичну назву
03:14
Ллойд Остін
Остін застеріг Україну від ударів по російських НПЗ: міністр оборони США пояснив причину
02:04
MIM-23 Hawk
У США погодили екстрений продаж Україні запчастин для систем ППО Hawk на суму $138 млн
01:27
росія - китай
"Ми не бачили жодних доказів": США не можуть підтвердити пряму військову підтримку РФ з боку Китаю
01:09
Оновлено
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
Росія звинуватила українську нафтогазову компанію у причетності до теракту в "Крокусі": Білий дім відреагував
00:56
Оновлено
військовий квиток, мобілізація
Комітет ВР виключив питання демобілізації із законопроєкту про мобілізацію, його розглянуть окремо
00:33
Аріна Літвінова
"Схеми": суддя ОАСК Літвінова має громадянство Росії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV