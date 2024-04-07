Понад половина американців вважає Україну союзником у Третій світовій
Дуже цікаве опитування щодо того, кого американці бачать своїми союзниками у майбутній світовій війні, а кого ворогами
Звісно, більшість українських оглядачів пише про те, наскільки американці реально високо цінують Україну.
Але я зверну увагу на наступне: наскільки ж вс*атою була і залишається американська близькосхідна політика і скільки в ній було зроблено катастрофічних помилок. І скільки витрачено коштів у ніщо, точніше — у погіршення ситуації для самих США. Ну і так, в успішність політики щодо Близького Сходу не вірять і самі американці.
У підсумку 57% американців впевнені, що Ірак для них ворог. Тобто війна, усунення Хусейна і все оце — було дарма. Навіть, знову ж таки, зробило ситуацію гірше. Тепер Ірак тупо, як чашка Петрі, для усіляких радикальних рухів. При шаленому зростанні чисельності населення.
Саудівська Аравія - 28% ворог проти 15% союзник. Так, КСА зараз намагається стати субʼєктом, який врівноважено балансує між США і Китаєм, але, однак, партнерство з США досі ключова гарантія безпеки королівства. Але ж і КСА можна зрозуміти: у питанні хуситів тих саме США не допомогли, а скоріше навпаки. Тепер ця проблема стала масштабнішою, бо іранські проксі закріпилися буквально на кордоні КСА.
Сусідній регіон, але ситуація подібна. Пакистан. Майже 30 років підтримки дуже специфічних пакистанських режимів, в піку партнерства Індії та СРСР, яке насправді ніколи не загрожувало США і не заважало американським компаніям працювати в Індії. В підсумку — Індії, природному ворогу КНР, США досі довіряють дуже обмежено, а Пакистан швидко переходить під домінантний вплив Китаю. Тому що Китай не ставить питань щодо прав людини, йому просто треба посилювати ворога Індії.
А, і так, про довгострокове планування і мудрість геополітичних стратегій і оце усе. Їх нема.
Фото: Facebook Юрія БогдановаДжерело
Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.81 Купівля 38.81Продаж 39.35
- EUR Купівля 42.07Продаж 42.84
- Актуальне
- Важливе