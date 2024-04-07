Звісно, більшість українських оглядачів пише про те, наскільки американці реально високо цінують Україну.

Але я зверну увагу на наступне: наскільки ж вс*атою була і залишається американська близькосхідна політика і скільки в ній було зроблено катастрофічних помилок. І скільки витрачено коштів у ніщо, точніше — у погіршення ситуації для самих США. Ну і так, в успішність політики щодо Близького Сходу не вірять і самі американці.

У підсумку 57% американців впевнені, що Ірак для них ворог. Тобто війна, усунення Хусейна і все оце — було дарма. Навіть, знову ж таки, зробило ситуацію гірше. Тепер Ірак тупо, як чашка Петрі, для усіляких радикальних рухів. При шаленому зростанні чисельності населення.

Саудівська Аравія - 28% ворог проти 15% союзник. Так, КСА зараз намагається стати субʼєктом, який врівноважено балансує між США і Китаєм, але, однак, партнерство з США досі ключова гарантія безпеки королівства. Але ж і КСА можна зрозуміти: у питанні хуситів тих саме США не допомогли, а скоріше навпаки. Тепер ця проблема стала масштабнішою, бо іранські проксі закріпилися буквально на кордоні КСА.

Сусідній регіон, але ситуація подібна. Пакистан. Майже 30 років підтримки дуже специфічних пакистанських режимів, в піку партнерства Індії та СРСР, яке насправді ніколи не загрожувало США і не заважало американським компаніям працювати в Індії. В підсумку — Індії, природному ворогу КНР, США досі довіряють дуже обмежено, а Пакистан швидко переходить під домінантний вплив Китаю. Тому що Китай не ставить питань щодо прав людини, йому просто треба посилювати ворога Індії.

А, і так, про довгострокове планування і мудрість геополітичних стратегій і оце усе. Їх нема.

Фото: Facebook Юрія Богданова

Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

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