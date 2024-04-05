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OPINION

Чи буде Америка знову сміливим і впливовим світовим лідером?

Ростислав Демчук
5 квітня, 2024 п'ятниця
12:05
Погляд Ростислав Демчук

США сьогодні демонструють не політику, а політичну проституцію

США ще ніколи не були такими кволими та інертними як сьогодні. І візит держсекретаря Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкена в Європу є цьому яскравим підтвердженням і свідченням.

Ентоні Блінкен цілий день вештався Парижем і намагався переконати усіх парижан і загалом французів, що ідея їхнього лідера надсилати французьких солдатів в Україну — це хибна і небезпечна ідея. Однак усі аргументи Блінкена не переконали ані президента Франції Макрона, ані його колегу, міністра закордонних справ Франції Стефана Сежурна.

Макрон, взагалі красунчик, - відрізати Блінкену і сказати, що у такому випадку Франція не буде просити допомоги в усього НАТО і не вимагатиме залучення 5-го параграфу Вашингтонського договору, навіть якщо її військові зіштовхнуться з російськими загарбниками.

Відтак, спіймавши облизня, Ентоні Блінкен подався у Брюссель, у штаб-квартиру НАТО.

І вже з високої трибуни НАТО пан Блінкен заявив, що керівництво США не підтримує виряджання іноземних військ в Україну.

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За словами американського держсекретаря, США не підтримують ідею з військами в Україні, бо не хочуть "стати стороною цього конфлікту".

"США не підтримують посилання військ воювати в Україну. Ми дуже чітко заявили про це з першого дня: ми не зацікавлені в тому, щоб стати стороною цього конфлікту, але ми хочемо підтримати Україну, яка захищається від російської агресії", – зазначив Блінкен.

А далі взагалі тринди-ринди! "Наразі у США не бачать ознак того, що російська агресія може поширитися на країни НАТО", - заявив Ентоні Блінкен.

"Зараз ми бачимо, що Росія повністю втягнута в цю агресивну війну всередині України, але ми не маємо індикаторів і попереджень про те, що війна Росії на території НАТО неминуча", – додав пан Блінкен.

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Самі бачимо, як флюгер на даху Білого дому розвернувся на усі 180°. Риторика офіційного Вашингтону стала абсолютно протилежною тій, якою вона була ще кілька днів тому. Адже усі лідери НАТО, включно зі США, стверджували, що якщо Україна не переможе у війні з Росією, то наступними жертвами Росії стануть країни Європи. А сьогодні вже все змінилося. Мовляв, Росія наглухо зав`язла в Україні, тож нехай там самі й борсаються, а Європі вже нічого не загрожує.

Отже, бачимо яскраву ілюстрацію того, що США сьогодні демонструють не політику, а політичну проституцію!

Джерело

Про автора. Ростислав Демчук, журналіст, експерт з євроатлантичних питань

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Франція
Війна з Росією
Емманюель Макрон
НАТО
США
Ентоні Блінкен
допомога США Україні
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