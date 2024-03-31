НАТО не реагуватиме на громадянські конфлікти своїх членів
Чому Путін був змушений вдатися до плану Б
Голова військового комітету НАТО адмірал Бауер на запитання, як буде реагувати Альянс, якщо напад на, для прикладу, одну з країн Балтії, Росія здійснить не прямо, а через підтримку озброєного сепаратистського руху, відповів: "Така країна має подбати про свою безпеку" (читай: союзники не втручатимуться).
Цим він підтвердив тезу, котру я вам багато разів обґрунтовував: відкритий напад на Україну був лише планом Б для Путіна. Він прекрасно розумів, що набагато безпечнішим буде нас захопити під виглядом "громадянської війни", в яку Захід гарантовано не буде втручатися.
Найстрашніше, що українська влада зробила у 2019-2020 все можливе, аби цей план спрацював. Формула Штайнмаєра з виборами на ТОТ без передачі контролю над кордоном Україні й без ліквідації військових і правоохоронних формувань, котрі перебували під повним контролем московитів, гарантовано означали невдовзі саме гібридну "громадянську війну". А за нею й відкрите введення путінського "миротворчого контингенту".
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На жаль, не можу тут сказати, що плани ці зірвав "український народ". Бо народ досить рівно сидів на с*аці й жодного разу не "делегував" на протестні акції Руху опору капітуляції та інших ініціативних груп понад 10-15 тисяч людей — навіть тоді, коли формула Штайнмаєра стала офіційною позицією української делегації в Мінську.
Але цих 10 тисяч вкупі з категоричною позицією поліції, що застосування сили проти цивільних демонстрантів неможливе, виявилося достатньо, аби влада здала назад.
І Путін був змушений перейти до плану Б, який дав нам шанс відстояти суверенітет.
Про автора. Карл Волох, політаналітик, блогер.
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