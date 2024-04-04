Що США відразу не підтримували удари України по ворожих територіях. Можливо, це були звичайні дипломатичні фрази, в тому числі аби не дратувати республіканців і інших скептиків, очевидно, що американські політики зараз дуже обережні в контексті власних виборів, але ці слова різонули.

Я не є військовим експертом, але не дуже розумію, як перемогти у війні, не дошкуляючи ворогу? Тобто, лупити тільки по українських окупованих територіях, де й так все рознесено вщент? Єлабугу, де збирають шахеди, Олєнью, звідки вилітають бомбардувальники, Бєлгород, де розсерджена логістика, не чіпати?

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Мені здається, всі ворожі військові бази, нафтопереробні заводи, які виробляють пальне для машин вбивства, аеродроми, скупчення їх військ, снарядів і техніки, флот, авіація, їх військово-політичне керівництво, все, що вбиває українців — є законною військовою ціллю. Інакше ця страшна війна триватиме вічно й забере мільйони українських життів…

Ми дякуємо США за поради і допомогу, але зараз для нас дуже важливо отримати зброю, аби нищити ворога. Сподіваємося на розблокування Конгресом США обіцяної військової допомоги. Вашингтон, як один з підписантів Будапештського меморандуму, є одним з гарантів безпеки України. Україна ні на кого не нападала. Й аби захистити себе від 10-річного терору РФ ми точно маємо право захищатися і оборонятися так, як вважаємо за потрібне і ефективне.

Ну, й ці останні заяви Держсекретаря США ще раз підтверджують, що єдиним реальним гарантом нашої безпеки є ЗСУ і членство України в НАТО. Жодні двосторонні безпекові угоди цього не забезпечать.

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Про автора: Ірина Геращенко, народний депутат України, фракція "Європейська Солідарність"

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