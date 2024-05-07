Артобстріли й 14 дронів: окупанти поранили чотирьох людей на Дніпропетровщині
Удень 7 травня російська окупаційна армія атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів поранено чотирьох цивільних
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його даними, окупанти запустили 14 дронів-камікадзе й здійснили 2 артобстріли Нікопольщини.
"Гучно було в райцентрі, Покровській, Мирівській і Марганецькій громадах. Постраждали чотири людини. Жінки 91 та 50 років і чоловіки – 37 і 40 років. Один із них – "важкий", - написав чиновник.
Також унаслідок атак було пошкоджено лінії електропередачі, 10 приватних будинків, 3 гаражі та стільки ж господарських споруд.
"Побиті теплиця і парник. Одне авто понівечене, ще одне – знищене", - додав Лисак.
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
- Ворог за минулу добу, 6 травня, чотири рази атакував Нікопольщину, зокрема обстріляв з артилерії Марганецьку громаду, а дронами-камікадзе вдарив по Нікополю та Мирівській громаді.
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