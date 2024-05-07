Артобстріли й 14 дронів: окупанти поранили чотирьох людей на Дніпропетровщині

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його даними, окупанти запустили 14 дронів-камікадзе й здійснили 2 артобстріли Нікопольщини.

"Гучно було в райцентрі, Покровській, Мирівській і Марганецькій громадах. Постраждали чотири людини. Жінки 91 та 50 років і чоловіки – 37 і 40 років. Один із них – "важкий", - написав чиновник.

Також унаслідок атак було пошкоджено лінії електропередачі, 10 приватних будинків, 3 гаражі та стільки ж господарських споруд.

"Побиті теплиця і парник. Одне авто понівечене, ще одне – знищене", - додав Лисак.

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA