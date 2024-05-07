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Війна з Росією: хроніка
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Минулої доби через удари РФ по Україні загинув чоловік, 8 людей постраждали

7 травня, 2024 вiвторок
09:52
Війна з Росією обстріл Нікопольщини
Зміст

Минулої доби, 6 травня, під російським вогнем опинилися шість українських областей, внаслідок чого одна людина загинула, ще вісім зазнали поранень

Про ситуацію в регіонах інформують в обласних військових адміністраціях. 

Сумщина

У Сумській ОВА повідомили, що окупанти п'ять разів обстрілювали прикордоння вночі та вранці: пролунав 21 вибух. Під атаки росіян потрапили:  

  • Есманьська громада: ворог бив з артилерії (2 вибухи) та мінометів (3 вибухи)
  • Білопільська громада: здійснено авіаудари КАБ (3 вибухи) та обстріл з мінометів (10 вибухів)
  • Глухівська громада: зафіксовано авіаудари КАБ (3 вибухи)

Донеччина

Минулої доби внаслідок обстрілів регіону загинули люди. Про це інформує очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Одна людина загинула внаслідок російського удару по Петрівці. Крім того, в області за 6 травня 4 людини зазнали поранень. Наслідки російської агресії подані без урахування Маріуполя та Волновахи.

Херсонщина

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Іванівка, Благовіщенське, Дніпровське, Токарівка, Інженерне, Садове, Приозерне, Станіслав, Кізомис, Велетенське, Берислав, Республіканець, Шляхове, Новоолександрівка, Червоний Маяк та місто Херсон", - написав очільник ОВА Олександр Прокудін. 

За день російська армія поранила одну людину. 

Він також зазначив, що внаслідок влучань окупантів по житлових кварталах населених пунктів області, пошкоджено 2 багатоповерхівки та 16 приватних будинків. Крім того, руйнувань зазнали адмінбудівля, офісне приміщення, газогін та приватні автомобілі.

Дніпропетровщина

Очільник Дніпропетровської області Сергій Лисак повідомив, що ворог за минулу добу чотири рази атакував Нікопольщину, зокрема, обстріляв з артилерії обстріляв Марганецьку громаду, а дронами-камікадзе вдарив по Нікополю та Мирівській громаді.

"Пошкоджені 3 приватні будинки, господарська споруда, магазин і газогін", - додав Лисак. 

Харківщина

За інформацією очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова росіяни 6 травня не атакували Харків, втім, гатили по області. Відтак, під вогнем артилерії, мінометів та авіації опинилося близько 14 населених пунктів Харківщини. Серед них Синьківка, Степова Новоселівка, Берестове, Золочів, Петропавлівка, Борова. 

Зранку окупанти атакували Вовчанськ, внаслідок чого було пошкоджено 2 приватні будинки. Згодом вони вдарили по селу Козача Лопань. Там горіли покрівлі будинків та дах господарчої споруди. У селі Черкаські Тишки загорілись через атаку РФ трактор, дерева, дві господарчі споруди та будівля зруйнованого кафе, а у Липцях було пошкоджено  двоповерховий багатоквартирний будинок.

"22:20 с. Борова, Ізюмського району. Внаслідок обстрілу КАБ по приватних будинках травмовано 16-річну дівчину, 55-річного чоловіка, 54-річну жінку", - написав Синєгубов. 

Запорізька область

За добу по Запоріжжю окупанти завдали 291 удар, під ворожий вогонь потрапили 8 населених пунктів. Червонодніпровку, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку атакували 102 безпілотники різної модифікації. Малу Токмачку та Роботине накрили п'ять обстрілів з РСЗВ. Водночас з артилерії ворог атакував 184 рази Гуляйполе, Новоданилівку, Малу Токмачку, Роботине, Левадне та Малинівку. 

"Надійшло 10 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали", - зазначив очільник ОВА Іван Федоров. 

  • Протягом минулої доби на фронті відбулося 97 бойових зіткнень. Сили оборони відбили майже сотню атак російських військ на семи напрямках і знищили ще 1160 окупантів. 

                                     

Теги:
Україна
Запоріжжя
російська армія
Сумщина
Херсонщина
Дніпропетровщина
Донеччина
окупанти
Нікополь
Харківщина
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