РФ визнала небажаною міжнародну організацію Freedom House, яка закликала допомагати Україні

Про це йдеться у повідомленні пресслужби генпрокуратури Росії.

Зазначається, що основними напрямами діяльності Freedom House нібито є сприяння встановленню панівної ролі США у світі та "участь у просуванні політики недружніх держав щодо російсько-українського конфлікту, у тому числі щодо дискредитації збройних сил РФ".

Окупантів збентежило те, що Freedom House активно закликає до надання всебічної допомоги Україні, конфіскації заморожених російських активів на користь України, збільшення санкційного тиску на країну-агресорку та запровадження обмежень проти країн, які допомагають РФ у війні.



Стверджується, що організація надає інформаційну, фінансову та юридичну підтримку російським опозиційним структурам (щоправда, не уточнюється, яким саме), ЛГБТ-активістам, а також "особам, засудженим за скоєння терористичних злочинів".