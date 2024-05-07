"Шахтар" вимагає у європейських топ-клубів 70 млн євро за свого зіркового футболіста

Про це повідомляє TUTTOmercatoWEB.

Італійські "Наполі" та "Ювентус" продовжують слідкувати за Георгієм Судаковим. Зіркою "Шахтаря" також цікавляться клуби АПЛ: "Челсі", "Арсенал", "Ліверпуль" та "Манчестер Сіті".

За інформацією видання, "Шахтар" просить за 21-річного українського футболіста щонайменше 70 млн євро. Контракт Судакова чинний до кінця 2028 року.

Хто такий Георгій Судаков

У нинішньому сезоні Георгій Судаков зіграв за "Шахтар" 33 матчі, забив 9 м'ячів та віддав 6 асистів.

21-річний українець посідає першу позицію в рейтингу найдорожчих гравців донецького клубу за версією Transfermarkt, який оцінює його у 25 млн євро.

На рахунку Судакова 14 матчів та 1 гол за збірну України.