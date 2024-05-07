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"Шахтар" вимагає у європейських топ-клубів 70 млн євро за свого зіркового футболіста

7 травня, 2024 вiвторок
18:26
Футбол Георгій Судаков (ліворуч), Шахтар - Антверпен
Зміст

Донецький "Шахтар" просить за вихідний трансфер півзахисника Георгія Судакова 70 млн євро

Про це повідомляє TUTTOmercatoWEB.

Італійські "Наполі" та "Ювентус" продовжують слідкувати за Георгієм Судаковим. Зіркою "Шахтаря" також цікавляться клуби АПЛ: "Челсі", "Арсенал", "Ліверпуль" та "Манчестер Сіті".

За інформацією видання, "Шахтар" просить за 21-річного українського футболіста щонайменше 70 млн євро. Контракт Судакова чинний до кінця 2028 року.

Хто такий Георгій Судаков

У нинішньому сезоні Георгій Судаков зіграв за "Шахтар" 33 матчі, забив 9 м'ячів та віддав 6 асистів.

21-річний українець посідає першу позицію в рейтингу найдорожчих гравців донецького клубу за версією Transfermarkt, який оцінює його у 25 млн євро. 

На рахунку Судакова 14 матчів та 1 гол за збірну України. 

Теги:
Спорт
Шахтар
Ювентус
Челсі
УПЛ
Чемпіонат України
Ліверпуль
Манчестер Сіті
Футбольні трансфери
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