У ворога ще є два тижні "вікна можливостей": полковник ЗСУ Селезньов про ситуацію на Авдіївському напрямку

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Щодо ситуації західніше від Авдіївки, то ворог скоріш за все закладає підґрунтя, щоб далі атакувати через Нью-Йорк в напрямку на Торецьк. Читав зведення Олександра Сирського з приводу його побоювання щодо Курахового та Покровська. Вважаю, що у ворога зараз немає стільки ресурсу, щоб реалізувати цю місію. Але побоювання головкома розумію, тому що західніше за Покровськом починається територія Дніпропетровської області. І це буде надзвичайно серйозним викликом для нас, якщо ворог наважиться реалізувати цю місію", - зауважив Селезньов.

За словами полковника ЗСУ, очевидно, що у ворога ще є щонайменше два тижні "вікна можливостей" для реалізації певних наступальних заходів на сході нашої країни.

"Тому, що нам досі не надійшла обіцяна нашими західними партнерами зброя, і це створює серйозні проблеми для наших оборонців. Голіруч воювати з ворожими танками неприпустимо й неможливо", - наголосив Селезньов.