У ворога ще є два тижні "вікна можливостей": полковник ЗСУ Селезньов про ситуацію на Авдіївському напрямку
Військовий експерт, полковник ЗСУ, речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017 рр.) Владислав Селезньов зазначив, що наразі ворог закладає підґрунтя для атак на східному фронті
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Щодо ситуації західніше від Авдіївки, то ворог скоріш за все закладає підґрунтя, щоб далі атакувати через Нью-Йорк в напрямку на Торецьк. Читав зведення Олександра Сирського з приводу його побоювання щодо Курахового та Покровська. Вважаю, що у ворога зараз немає стільки ресурсу, щоб реалізувати цю місію. Але побоювання головкома розумію, тому що західніше за Покровськом починається територія Дніпропетровської області. І це буде надзвичайно серйозним викликом для нас, якщо ворог наважиться реалізувати цю місію", - зауважив Селезньов.
За словами полковника ЗСУ, очевидно, що у ворога ще є щонайменше два тижні "вікна можливостей" для реалізації певних наступальних заходів на сході нашої країни.
"Тому, що нам досі не надійшла обіцяна нашими західними партнерами зброя, і це створює серйозні проблеми для наших оборонців. Голіруч воювати з ворожими танками неприпустимо й неможливо", - наголосив Селезньов.
- Протягом минулої доби на фронті відбулося 97 бойових зіткнень. Сили оборони відбили майже сотню атак російських військ на семи напрямках і знищили ще 1160 окупантів.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський протягом двох днів перебував на позиціях українських військових, які обороняють Покровський та Курахівський напрямки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.22 Купівля 39.22Продаж 39.74
- EUR Купівля 42.14Продаж 42.84
- Актуальне
- Важливе