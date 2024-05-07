Воювали проти ЗСУ на Запоріжжі: СБУ оголосила підозру трьом мешканцям Криму
Служба безпеки України повідомила про підозру трьом жителям тимчасово окупованого Криму, які вступили до лав російських військ та воювали проти Сил оборони під Роботиним Запорізької області
Про це повідомляє СБУ.
Зазначено, що в 2023 році фігуранти за власним бажанням приєднались до російського угруповання "Шторм" Південного військового округу РФ.
"Там вони брали безпосередню участь у "м’ясних" штурмах оборонних позицій ЗСУ на Запоріжжі", - розповідають у СБУ.
Відповідно до слідства й військової контррозвідки СБУ, серед підозрюваних - мешканець тимчасово окупованого Криму. Він перебував за ґратами у російській тюрмі за крадіжку. Але наприкінці 2023 року підписав контракт з міноборони Росії, отримавши "дострокове звільнення" з колонії.
Потім окупанти призначили кримчанина до 5-го батальйону "Шторм-V" 42-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ.
Другий фігурант є мешканцем Севастополя, який вступив у жовтні минулого року до батальйону "Шторм-Z" 56-го десантно-штурмового полку військ окупантів.
"Перебуваючи на посаді стрільця, він спочатку облаштовував вогневі позиції рашистів поблизу селища Вербове, а згодом у цьому районі обстрілював опорні пункти ЗСУ", - зазначено в повідомленні.
Третім затриманим є мешканець Джанкойського району тимчасово окупованого півострова. Минулої осені він "мобілізувався" до десантно-штурмового підрозділу загарбників. Чоловіка передислокували на передову під Роботине після бойового навчання на одному з полігонів Криму.
Усіх трьох фігурантів Сили оборони взяли в полон під час боїв у районі Роботиного у грудні 2023 та лютому цього року. Зазначається, що один з бойовиків три дні переховувався у вирвах на полі бою після ліквідування російського підрозділу, допоки його не затримали українські захисники.
"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили всім трьом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Злочинні дії бойовика-рецидивіста з окупаційного "Шторм-V" додатково кваліфіковано за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України", - резюмують в СБУ.
Зараз фігуранти перебувають під вартою, їм загрожує довічне позбавлення волі.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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