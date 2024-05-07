Воювали проти ЗСУ на Запоріжжі: СБУ оголосила підозру трьом мешканцям Криму

Про це повідомляє СБУ.

Зазначено, що в 2023 році фігуранти за власним бажанням приєднались до російського угруповання "Шторм" Південного військового округу РФ.

"Там вони брали безпосередню участь у "м’ясних" штурмах оборонних позицій ЗСУ на Запоріжжі", - розповідають у СБУ.

Відповідно до слідства й військової контррозвідки СБУ, серед підозрюваних - мешканець тимчасово окупованого Криму. Він перебував за ґратами у російській тюрмі за крадіжку. Але наприкінці 2023 року підписав контракт з міноборони Росії, отримавши "дострокове звільнення" з колонії.

Потім окупанти призначили кримчанина до 5-го батальйону "Шторм-V" 42-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ.

Другий фігурант є мешканцем Севастополя, який вступив у жовтні минулого року до батальйону "Шторм-Z" 56-го десантно-штурмового полку військ окупантів.

"Перебуваючи на посаді стрільця, він спочатку облаштовував вогневі позиції рашистів поблизу селища Вербове, а згодом у цьому районі обстрілював опорні пункти ЗСУ", - зазначено в повідомленні.

Третім затриманим є мешканець Джанкойського району тимчасово окупованого півострова. Минулої осені він "мобілізувався" до десантно-штурмового підрозділу загарбників. Чоловіка передислокували на передову під Роботине після бойового навчання на одному з полігонів Криму.

Усіх трьох фігурантів Сили оборони взяли в полон під час боїв у районі Роботиного у грудні 2023 та лютому цього року. Зазначається, що один з бойовиків три дні переховувався у вирвах на полі бою після ліквідування російського підрозділу, допоки його не затримали українські захисники.

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили всім трьом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Злочинні дії бойовика-рецидивіста з окупаційного "Шторм-V" додатково кваліфіковано за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України", - резюмують в СБУ.

Зараз фігуранти перебувають під вартою, їм загрожує довічне позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.