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Готували вбивство президента України: СБУ викрила мережу агентів ФСБ РФ і затримала двох полковників УДО

7 травня, 2024 вiвторок
13:57
Кримінал Володимир Зеленський
Зміст

СБУ викрила мережу агентів ФСБ РФ і затримала двох полковників УДО, які готували вбивство президента України та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Реалізувати плани мала агентурна мережа, діяльність якої ФСБ курувала з Москви, до її складу входили двоє полковників Управління державної охорони, які зливали секретну інформацію РФ. Мережу завчасно викрили.

Фото: t.me/SBUkr

 

Зокрема активно розроблялися плани з ліквідації президента України Володимира Зеленського. Одним із завдань агентурної мережі ФСБ був пошук виконавців серед військових, наближених до охорони очільника держави, котрі б могли взяти Зеленського в заручники, а згодом і вбити його.

Окрім Володимира Зеленського ворог планував ліквідувати Голову СБУ Василя Малюка, очільника ГУР Кирила Буданова та інших високопосадовців.

Наприклад, ліквідацію очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова збирались провести перед Великоднем.

План ворога був такий: спочатку завербований агент повинен був спостерігати за переміщенням Буданова під охороною та передавати ворогу інформацію. За координатами будинку, де мав перебувати посадовець, планувалося завдати ракетний удар. Потім збиралися атакувати дроном людей, що залишилися на місці ураження. Після цього росіяни планували поцілити ще однією ракетою, у тому числі задля знищення слідів застосування дрона.

Фото: t.me/SBUkr


"Озброєння для агента забезпечив полковник УДО, який особисто привіз до Києва FPV-дрони, заряди до РПГ-7, а також протипіхотні міни МОН-90. СБУ зафіксувала як поїздки полковника УДО за дронами та вибухівкою до іншого регіону України, так і розмови потенційного виконавця теракту з куратором із ФСБ", - повідомляють у спецслужбі.

Фото: t.me/SBUkr


Служба безпеки України поетапно задокументувала злочинні дії фігурантів і затримала їх.

"Про нашу спецоперацію знало обмежене коло осіб, а її хід я контролював особисто. Теракт, який мав стати подарунком Путіну до інавгурації, насправді став провалом російської спецслужби. Але ми не повинні забувати: ворог сильний і досвідчений, його не можна недооцінювати. Ми й далі будемо працювати на випередження, щоб кожен зрадник отримав заслужені судові вироки", - зазначив голова СБУ Василь Малюк.

ФСБ РФ вкотре підтвердила статус терористичної організації, адже саме співробітники 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби курували організацію теракту. Це:

  • ⁠Максим Мішустін
  • ⁠Дмитро Перлін
  • Олексій Корнєв.

Зокрема, Перлін у січні 2022 року став куратором «кротів», які були завербовані ще до повномасштабного вторгнення Росії. До того часу ними опікувався його колега Олексій Корнєв.

Фото: t.me/SBUkr


"Перед початком повномасштабної війни Корнєв провів низку законспірованих зустрічей із полковником УДО на території сусідніх європейських держав. Також за кордоном зазвичай передавались і кошти для агентів", - йдеться у повідомленні. 

У зловмисників проведено обшуки, під час яких виявлено та вилучено відповідні засоби ураження, а також інші докази злочинної діяльності.

Фото: t.me/SBUkr


Наразі їм повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
  • ⁠ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ⁠ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до терористичного акту).

Підозрюваним обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Фігурантам загрожує довічне позбавлення волі.

  • 19 квітня повідомлялось, що правоохоронці України та Польщі затримали поляка за підозрою у співпраці зі спецслужбами РФ та підготовці замаху на президента України Володимира Зеленського.
Теги:
Відео
Україна
СБУ
Володимир Зеленський
російська армія
ФСБ
Війна з Росією
ГУР
Кирило Буданов
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