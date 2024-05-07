Потужні торнадо пронеслися Оклахомою: щонайменше 1 людина загинула, 5 поранені
У ніч на вівторок, 7 травня, на Оклахому обрушилася серія торнадо, унаслідок чого загинула щонайменше одна людина, а п'ятеро отримали поранення
Про це повідомляє Reuters.
Від торнадо постраждали два населені пункти на північ від Талси: Барнсдалл і Бартлсвілль. Близько 40 будинків було пошкоджено або зруйновано
За повідомлення Департаменту з надзвичайних ситуацій Оклахоми, у Барнсдаллі стався витік природного газу.
Одна людина загинула в громаді з населенням 1 тис. мешканців, а п'ятеро інших отримали поранення в Бартлсвіллі, місті з населенням 30 тис. мешканців.
На відео, поширених у мережі, можна побачити зруйновані будинки, обірвані лінії електропередач, а також дерева та уламки, розкидані на проїжджих частинах доріг по всій території.
За даними місцевих ЗМІ, в Оклахомі було знеструмлено близько 16 тис. будинків і підприємств.
- Наприкінці квітня потужні торнадо пронеслися центральною частиною США, завдавши серйозних руйнувань. Щонайменше 5 людей загинуло, серед них чотиримісячне немовля.
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