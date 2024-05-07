Потужні торнадо пронеслися Оклахомою: щонайменше 1 людина загинула, 5 поранені

Про це повідомляє Reuters.

Від торнадо постраждали два населені пункти на північ від Талси: Барнсдалл і Бартлсвілль. Близько 40 будинків було пошкоджено або зруйновано

За повідомлення Департаменту з надзвичайних ситуацій Оклахоми, у Барнсдаллі стався витік природного газу.

Одна людина загинула в громаді з населенням 1 тис. мешканців, а п'ятеро інших отримали поранення в Бартлсвіллі, місті з населенням 30 тис. мешканців.

На відео, поширених у мережі, можна побачити зруйновані будинки, обірвані лінії електропередач, а також дерева та уламки, розкидані на проїжджих частинах доріг по всій території.

За даними місцевих ЗМІ, в Оклахомі було знеструмлено близько 16 тис. будинків і підприємств.

