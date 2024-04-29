Потужні торнадо пронеслися центральною частиною США: щонайменше 5 людей загинуло
Протягом вихідних потужні торнадо пронеслися центральною частиною США, завдавши серйозних руйнувань. Щонайменше 5 людей загинуло, серед них чотиримісячне немовля
Про це повідомляє BBC.
Негода розпочалась у п'ятницю, 26 квітня, та охопила центральну частину США. Унаслідок штормів десятки тисяч мешканців залишилися без світла, сотні будинків були зруйновані.
Чотири людини загинули в Оклахомі. П'ята людина померла від отриманих травм в Айові.
За даними Національної метеорологічної служби (NWS), у суботу пориви деяких торнадо перевищували 218 км на годину.
Шторми, які пронеслися від Техасу до Міссурі, також призвели до того, що в деяких місцях протягом кількох годин випало 18 см опадів.
Найбільше постраждало місто Сульфур на сході Оклахоми. На відео з місця подій можна побачити зрівняні з землею будинки й перекинуті автомобілі.
Департамент охорони здоров'я штату Оклахома повідомив про близько 100 постраждалих.
Білий дім повідомив, що президент США Джо Байден говорив з губернатором штату Оклахома Кевіном Стіттом і запропонував йому повну підтримку федерального уряду.
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Починаючи з п'ятниці, 26 квітня, в американських штатах Небраска та Айова проносилися потужні торнадо. За повідомленням окружного управління з надзвичайних ситуацій штату Айова, чотири людини в окрузі Поттаваттамі зазнали травм, їм була надана медична допомога.
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У суботу, 27 квітня, на місто з 19-мільйонним населенням - Гуанчжоу на півдні Китаю також обрушився потужний торнадо, щонайменше 5 людей загинули й 33 дістали поранення.
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