Потужні торнадо пронеслися центральною частиною США: щонайменше 5 людей загинуло

Про це повідомляє BBC.

Негода розпочалась у п'ятницю, 26 квітня, та охопила центральну частину США. Унаслідок штормів десятки тисяч мешканців залишилися без світла, сотні будинків були зруйновані.

Чотири людини загинули в Оклахомі. П'ята людина померла від отриманих травм в Айові.

За даними Національної метеорологічної служби (NWS), у суботу пориви деяких торнадо перевищували 218 км на годину.

Шторми, які пронеслися від Техасу до Міссурі, також призвели до того, що в деяких місцях протягом кількох годин випало 18 см опадів.

Найбільше постраждало місто Сульфур на сході Оклахоми. На відео з місця подій можна побачити зрівняні з землею будинки й перекинуті автомобілі.

Департамент охорони здоров'я штату Оклахома повідомив про близько 100 постраждалих.

Білий дім повідомив, що президент США Джо Байден говорив з губернатором штату Оклахома Кевіном Стіттом і запропонував йому повну підтримку федерального уряду.