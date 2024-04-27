У США проносяться руйнівні торнадо: сотні будинків зруйновано

Про це повідомляє CNN.

Найбільш постраждалим після сильних штормів, що пронеслися над Небраскою в п'ятницю рано вранці, став район Елхорн в місті Омаха.

Водночас, за повідомленням Національної метеорологічної служби, в сусідньому штаті Айова, в невеликому місті Мінден, також був зафіксований сильний торнадо.

За прогнозами метеорологів, у суботу понад 50 мільйонів людей опиняться під загрозою негоди від Південних рівнин до регіону Великих озер.

"У суботу очікується складний, але потенційно значний епізод суворої погоди", - повідомив Центр прогнозування погоди США.

Найсильніші шторми можливі з другої половини дня в деяких частинах південних і центральних рівнин, де існує ризик сильних гроз 3-го рівня з п'яти можливих. Основними небезпеками штормів є сильні пориви вітру, град розміром до бейсбольного м'яча та сильні торнадо.

Негода триватиме до неділі, причому субота, ймовірно, буде найнебезпечнішим днем. На території від Мічигану до Техасу, в тому числі в Оклахома-Сіті, Канзас-Сіті, Далласі, Мілуокі, Чикаго та Остіні, можливі сильні торнадо.

Наслідки торнадо

Протягом п'ятниці, 26 квітня, надійшло щонайменше 60 повідомлень про торнадо у п'яти штатах, багато з яких були підтверджені метеорологічною службою або за допомогою відеозаписів з камер спостереження.

За повідомленням окружного управління з надзвичайних ситуацій штату Айова, чотири людини в окрузі Поттаваттамі отримали травми, їм була надана медична допомога. Троє постраждалих були виписані, а один залишається в лікарні у стабільному стані.

Водночас було пошкоджено близько 120 будинків і підприємств в окрузі Поттаваттамі, де розташоване місто Мінден і проживає близько 90 000 мешканців.

"Попередня інформація вказує на різний ступінь пошкоджень", - повідомили представники служби з надзвичайних ситуацій.

У Омасі двоє людей отримали медичну допомогу у зв'язку з незначними травмами після того, як торнадо пронісся над районом Елкхорн.

"Ми вважаємо, що постраждалих було так мало, тому що системи оповіщення в місті Омаха та окрузі Дуглас були дуже ефективними, - сказав начальник поліції Омахи Тодд Шмадерер.- На нас не обрушився раптовий шторм. Люди були попереджені про це, що, на нашу думку, врятувало життя"

На околицях Лінкольна, штат Небраска, торнадо зірвав дахи з будинків і перетнув частину автомагістралі I-80. За повідомленням співробітника місцевої залізниці, кілька вагонів поїзда зійшли з рейок поблизу міста Вейверлі.