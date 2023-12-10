У США сильні шторми і торнадо залишили понад 80 тис. людей без світла: щонайменше 6 загиблих
9 грудня сильні шторми та торнадо в штаті Теннессі вбили щонайменше 6 людей та спричинили значні руйнування, в результаті яких понад 80 тис. жителів залишилися без світла
Про це повідомляє The Guardian.
"Наразі ми можемо підтвердити, що троє людей загинули, двоє дорослих і одна дитина, внаслідок торнадо. Крім того, 23 людям надають допомогу в лікарні», – повідомили в окрузі Монтгомері в Теннессі.
Пізніше повідомляється про ще 3 загиблих у передмісті Нешвілла, повідомили в Нешвільському офісі з надзвичайних ситуацій.
Понад 80 тис. людей у штаті Теннессі залишилися без електрики станом на вечір 9 грудня, згідно з даними вебсайту для відстеження відключень.
В окрузі зазначили, що кілька будинків у місті Кларксвілль були пошкоджені. Шторм повалив багато дерев, обірвав лінії електропередач і зруйнував будинки. Населення округу Монтгомері, де розташований Кларксвіль, становить понад 220 тис.
Чиновники також закликали людей триматися подалі від доріг, оскільки екстрені служби реагували на ситуацію в різних областях.
"Ми все ще перебуваємо на етапі пошуку та порятунку цієї катастрофи", — йдеться у заяві округу Монтгомері. Місцева школа та церква наразі виконують функцію надання притулку переміщеним особам або тим, хто потребує допомоги, додається у заяві.
Вдень 9 грудня Національна метеорологічна служба оголосила надзвичайне попередження про торнадо в кількох передмістях Нешвілла.
- Щонайменше 21 людина загинула в Домініканській Республіці після сильних дощів, що пройшли на вихідних і змусили тисячі жителів залишити свої домівки. Серед загиблих - троє дітей.
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