Найбільший дощ за всю історію Домінікани забрав життя 21 людини, 13 тисяч евакуйовані
Щонайменше 21 людина загинула в Домініканській Республіці після сильних дощів, що пройшли на вихідних і змусили тисячі жителів залишити свої домівки. Серед загиблих - троє дітей
Про це повідомляє ВВС.
Центр з надзвичайних ситуацій (COE) заявив, що дощ спричинив затоплення будинків, перебої в електропостачанні та пошкодження мостів і доріг.
Президент Домінікани Луїс Абінадер назвав цю зливу "найбільшою за всю історію країни" після проливних штормів.
Країна постраждала від проливних дощів, а в соціальних мережах з'явилися кадри, на яких видно, як потоки води течуть вулицями та змивають автомобілі.
Понад 2 500 людей були врятовані та понад 2 600 будинків постраждали від шторму,45 населених пунктів залишалися без зв'язку станом на другу половину дня в неділю. Понад 13 000 людей були евакуйовані в безпечні райони після сильних злив.
Розслідування було розпочато після того, як дев'ять людей загинули, коли проливний дощ спричинив обвал стіни тунелю в столиці Санто-Домінго.
У більшості з 32 провінцій країни зберігається червоний і жовтий рівень небезпеки.
Президент Абінадер заявив, що навчання призупинено до середи, "щоб оцінити школи, які могли постраждати" і "гарантувати безпеку нашої молоді".
- Зокрема, 19 листопада, суховантаж Pallada під панамським прапором розколовся навпіл біля берегів Туреччини через сильний шторм. 13 членів екіпажу встигли евакуюватися.
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