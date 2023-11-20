Найбільший дощ за всю історію Домінікани забрав життя 21 людини, 13 тисяч евакуйовані

Про це повідомляє ВВС.

Центр з надзвичайних ситуацій (COE) заявив, що дощ спричинив затоплення будинків, перебої в електропостачанні та пошкодження мостів і доріг.

Президент Домінікани Луїс Абінадер назвав цю зливу "найбільшою за всю історію країни" після проливних штормів.

Країна постраждала від проливних дощів, а в соціальних мережах з'явилися кадри, на яких видно, як потоки води течуть вулицями та змивають автомобілі.

Понад 2 500 людей були врятовані та понад 2 600 будинків постраждали від шторму,45 населених пунктів залишалися без зв'язку станом на другу половину дня в неділю. Понад 13 000 людей були евакуйовані в безпечні райони після сильних злив.

Розслідування було розпочато після того, як дев'ять людей загинули, коли проливний дощ спричинив обвал стіни тунелю в столиці Санто-Домінго.

У більшості з 32 провінцій країни зберігається червоний і жовтий рівень небезпеки.

Президент Абінадер заявив, що навчання призупинено до середи, "щоб оцінити школи, які могли постраждати" і "гарантувати безпеку нашої молоді".