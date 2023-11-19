Біля берегів Туреччини через шторм навпіл розламалося судно: екіпаж встиг евакуюватися
Суховантаж Pallada під панамським прапором розколовся навпіл біля берегів Туреччини через сильний шторм. 13 членів екіпажу встигли евакуюватися
Про це повідомляє Генеральна морська дирекція Туреччини.
Зазначається, що судно перед цим сіло на мілину в порту Ереглі.
"Під координацією нашого центру всі 13 осіб персоналу, які перебували на судні, були евакуйовані бригадами AFAD і пожежної бригади", - йдеться у повідомленні.
- 8 листопада росіяни вдарили в надбудову цивільного судна під прапором Ліберії в момент його заходу в порт Одещини. Про це читайте більше за посиланням.
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