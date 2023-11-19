Біля берегів Туреччини через шторм навпіл розламалося судно: екіпаж встиг евакуюватися

Про це повідомляє Генеральна морська дирекція Туреччини.

Зазначається, що судно перед цим сіло на мілину в порту Ереглі.

"Під координацією нашого центру всі 13 осіб персоналу, які перебували на судні, були евакуйовані бригадами AFAD і пожежної бригади", - йдеться у повідомленні.