Росія ракетою Х-31П вдарила по іноземному цивільному судну в Чорному морі. Є загиблий та поранені

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

"Продовжуючи терор цивільного судноплавства, ворог підступно вдарив протирадіолокаційною ракетою Х-31П у напрямку одного з портів Одещини з літаків тактичної авіації у Чорному морі", - пишуть Сили оборони.

Відомо, що ракета влучила в надбудову цивільного судна під прапором Ліберії у момент його заходу в порт.

Три члени екіпажу, які є громадянами Філіппін, поранені, одного госпіталізували. Лоцман загинув, ще один працівник порту отримав поранення.

"Росія вкотре підтвердила статус країни-терористки міжнародного масштабу", - наголосили Сили оборони півдня.