Росія ракетою Х-31П вдарила по іноземному цивільному судну в Чорному морі. Є загиблий та поранені
У середу, 8 листопада, російські терористи вдарили протирадіолокаційною ракетою Х-31П в напрямку одного з портів Одещини в Чорному морі
Про це повідомляють Сили оборони півдня України.
"Продовжуючи терор цивільного судноплавства, ворог підступно вдарив протирадіолокаційною ракетою Х-31П у напрямку одного з портів Одещини з літаків тактичної авіації у Чорному морі", - пишуть Сили оборони.
Відомо, що ракета влучила в надбудову цивільного судна під прапором Ліберії у момент його заходу в порт.
Три члени екіпажу, які є громадянами Філіппін, поранені, одного госпіталізували. Лоцман загинув, ще один працівник порту отримав поранення.
"Росія вкотре підтвердила статус країни-терористки міжнародного масштабу", - наголосили Сили оборони півдня.
- Протягом доби, 8 листопада, на фронті відбулось 57 бойових зіткнень. Читайте зведення Генштабу на сайті Еспресо.TV.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.11 Купівля 37.11Продаж 37.65
- EUR Купівля 39.53Продаж 40.41
- Актуальне
- Важливе