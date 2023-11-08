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Головна Війна з Росією ЗСУ відбили 54 атаки росіян на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, - Генштаб

ЗСУ відбили 54 атаки росіян на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, - Генштаб

8 листопада, 2023 середа
19:14
Війна з Росією

Протягом доби, 8 листопада, на фронті відбулось 57 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 8 листопада.

Загалом ворог завдав 2 ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів з реактивних систем залпового вогню. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є поранені серед цивільного населення.

Ситуація на фронті

Оперативна ситуація на сході та півдні України залишається складною.

  • На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Медведівка, Сеньківка Чернігівської області; Тур’я, Павлівка, Іскрисківщина Сумської області; Козача Лопань, Вовчанськ, Ветеринарне Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку окупанти вели безрезультатні  штурмові дії у районі Синьківки Харківської області, де наші воїни відбили 6 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.
  • На Лиманському напрямку ворог вів безрезультатні штурмові дії у районі  Новоєгорівки Луганської області. Завдав авіаційного удару поблизу Спірного Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 22 атаки противника в районах Богданівки, Хромового, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. РФ завдала авіаудару поблизу Андріївки. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Маркове, Миколаївка, Кліщіївка, Курдюмівка, Нью-Йорк Донецької області. 
  • На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безрезультатні штурмові дії у районах населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Первомайське Донецької області, де Сили оборони відбили 11 атак. Противник завдав авіаційних ударів поблизу населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Авдіївка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Бердичі, Степове, Нетайлове, Первомайське Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 15 безрезультатних атак у районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів біля Олександрополя та Новомихайлівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися близько 10 населених пунктів Донецької області, зокрема, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка.
  • На Шахтарському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безрезультатні штурмові дії неподалік Старомайорського та південніше Пречистівки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Новоукраїнка, Урожайне Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах Веселого та Малої Токмачки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Малинівка, Гуляйполе, Білогір’я, Роботине, Малі Щербаки, П’ятихатки Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку ворожих артилерійських обстрілів зазнали Херсон, Новоберислав Херсонської області та Солончаки Миколаївської області.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту", - йдеться у повідомленні.

Удари ЗСУ по росіянах

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 - по зенітно-ракетних комплексах Росії.

Підрозділи ракетних військ уразили 8 артилерійських засобів, 2 склади боєприпасів, 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 засоби ППО, радіолокаційну станцію, 3 станції радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль росіян.

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