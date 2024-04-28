На китайський мегаполіс Гуанчжоу обрушився торнадо: щонайменше 5 людей загинуло, 33 поранено

Про це повідомляє CNN.

Місто Гуанчжоу, розташоване приблизно за 130 кілометрів від Гонконгу, є столицею провінції Гуандун.

Метеостанція в населеному пункті Лянтянь, район Байюнь, зареєструвала максимальний порив вітру у 20,6 метра на секунду.

Згідно з попередньою оцінкою, торнадо має третій рівень інтенсивності, що на два бали нижче найвищого п'ятого рівня.

За інформацією місцевої влади, було пошкоджено 141 заводську будівлю, однак жодного житлового будинку не зруйновано.

Торнадо стався після багатоденних проливних дощів, які з 16 квітня обрушилися на південь Китаю, викликавши смертоносні повені. Чотири метеостанції в Гуандуні зареєстрували рекордну кількість опадів для квітня.

Китайське метеорологічне агентство попереджає про сильні дощі та сильні шторми, які, ймовірно, триватимуть до кінця місяця.