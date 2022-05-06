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Болгарія шукає притулок для 30 тис. біженців з України

6 травня, 2022 п'ятниця
09:57
біженці з України

Близько 60 тисяч українських біженців проживають у готелях, які розміщені на болгарському узбережжі Чорного моря. Майже 30 тисяч людей зможуть там залишись під час літнього сезону

Про це пише Euractiv. 

З 102 000 біженців, які зареєструвалися в Болгарії, майже 60 000 були розміщені в готелях у курортних містах країни. Держава виплачує готельєрам 20 євро на день за кожного біженця. Видання повідомляє, що Болгарія отримує достатньо грошей від ЄС, щоб відшкодувати ці витрати.

За даними видання, розмістити всіх українських біженців у Болгарії влітку буде складно. Після 31 травня частину людей зможуть розмістити у будівлях, що належать державним та місцевим органам влади. Для цього закріплено 33 000 місць. Про це сказала голова Державного агентства у справах біженців Мар'яна Тошева. Додають, що частина людей може залишитись працювати на болгарських приморських курортах, але для інших потрібно знайти альтернативний притулок.

Уряд сподівається знайти достатньо місць на гірських курортах, де влітку не повинно бути багато туристів. Якщо всіх біженців не вдасться розмістити туди, то використовуватимуть спортивні споруди та тимчасові приймальні пункти з додатковими ліжками. Мар'яна Тошева сказала, що Болгарія не хоче розміщувати українських біженців у наметах та фургонах.

Видання повідомляє, що через нещодавню хакерську атаку Державному агентству у справах біженців довелося працювати без серверів чи електронної пошти, і протягом останніх двох тижнів воно не могло оплачувати готелі. Також затримується подання даних про медичне страхування українців до МОЗ.

У раді міністрів обговорюють ідею, щоб надати всім українцям, які отримали статус тимчасового захисту, медичне страхування на три місяці. Біженці матимуть право застрахуватися, щоб і надалі мати доступ до системи охорони здоров’я. Для дітей та людей похилого віку держава продовжуватиме виплачувати медичне страхування до закінчення терміну їх тимчасового захисту.

Українці, які знайшли роботу, отримають додаткову матеріальну допомогу на оренду. Держава працює над створенням легших умов для будівництва дитячих центрів, які можуть бути корисними як українським, так і болгарським дітям.

  • 31 травня українських біженців у Болгарії попросять залишити готелі, які розташовані у курортних містах.
  • Міністр туризму Болгарії Христо Проданов посилаючись на дані опитування серед біженців сказав, що майже 90% українців хочуть почати працювати

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Болгарія
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