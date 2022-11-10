Про це повідомляє телеканал BTV.

Нещодавно в уряді Болгарії заявили, що українським біженцям потрібно переселитись з готелів в урядові бази. Правозахисники заявили, що списку державних баз, куди влада Болгарії збирається переселити майже тисячі українських біженців, поки не бачили.

За п'ять днів до останнього терміну, коли українським біженцям потрібно переїхати, список не оприлюднили, тому було оголошено акції протесту "На захист прав українців у Болгарії". Зокрема українці не знають, чи будуть в урядових базах школи та медична допомога.

Зазначається, що біженці із Сонячного берега та інших курортних міст відправили уряду Болгарії 20 листів, у яких просять залишити їх у готелях, де вони розміщені, доки не буде готовий план реальної інтеграції. Також українці попереджають, що скаржитимуться на ситуацію владі ЄС.

Волонтер Рамон Куваєф, який працює на місці подій розповідає, що 90% українських біженців - це мами з маленькими дітьми та пенсіонери.

21 травня уряд Болгарії запропонував нову гуманітарну програму для вимушено переміщених людей з України. Для розміщення біженців планувалось виділити державні гостьові будинки та заклади, які зареєстровані в Національному туристичному реєстрі. При цьому майже 80 тисяч біженців довелося переправити потягами й розмістити в буферних центрах із вагонами та військовими наметами. Нині українські біженці бояться повторення подібної ситуації.

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