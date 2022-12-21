Про це йдеться у публікації міністерства оборони Болгарії.

"Болгарія категорично підтримує суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Наша країна не визнає анексію суверенних українських територій. У нас прекрасні двосторонні відносини, засновані на глибоких історичних та культурних культурах українським народом", - сказав міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов.

Від початку повномасштабної російської збройної агресії Болгарія надала Україні гуманітарну допомогу на суму 448 млн левів ($243 мільйонів). Так, міноборони Болгарії надало гуманітарну допомогу у вигляді 2000 касок та 2000 бронежилетів, 350 аптечок, 5000 комплектів зимового одягу та 5000 пар зимового взуття.

Зараз країна планує продовжити безкоштовно передавати озброєння, спорядження та боєприпаси, а також буде щороку готувати на своїй території 60 українських медиків.

У листопаді Україна запросила у Болгарії 30 видів озброєння, включно із ППО.

2 грудня стало відомо, що Україна отримає від Болгарії стрілецьку зброю та "деякі боєприпаси" у межах військової допомоги.

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