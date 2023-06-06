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Новий уряд Болгарії готовий надавати військову допомогу Україні, - міністр оборони Тагарев

6 червня, 2023 вiвторок
23:49
Війна з Росією Ротація міністрів оборони Болгарії

Новопризначений міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев заявив, що підтримує військову допомогу Україні на тлі її контрнаступу проти російських сил

Про це повідомляє агенція БТА з посиланням на заяву Тагарева під час вступу на посаду міністра.

"Ми матимемо безпеку, коли останній окупант залишить кордон України, а агресивні наміри Кремля будуть заблоковані. Тільки так можна гарантувати наш регіон і наше майбутнє", – зазначив Тагарев.

Окреслюючи пріоритети роботи Міноборони Болгарії, новий міністр окремо згадав про безпеку в Чорноморському регіоні та повномасштабну війну Росії проти України.

"Ми повинні зробити все необхідне як для зміцнення нашої обороноздатності, так і для надання допомоги Україні, щоб вона могла продовжити контрнаступ, який вона, очевидно, розпочала, і звільнити свої території. Ми повинні зробити це в межах рішень ЄС і Національних зборів", – підкреслив він.

Відзначимо, парламент Болгарії у вівторок схвалив уряд на чолі з прем’єр-міністром, академіком Ніколаєм Денковим, який працюватиме наступні дев’ять місяців за погодженням між двома найбільшими парламентськими блоками – ГЕРБ-СДС і "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія". Попередній уряд, за неофіційними даним, надав через посередників Україні зброї на мільярди доларів.

  • Нагадаємо, після виборів на початку квітня міноборони Болгарії визначило агресію РФ безпосередньою загрозою глобальному миру.
  • 6 квітня Болгарія повністю закрила порти для російських суден у рамках директиви ЄС про виконання санкцій.
  • 11 квітня у міноборони Болгарії підтвердили факт переговорів про передачу Україні винищувачів МіГ-29 за умови отримання від західних партнерів більш сучасних бойових літаків.
Болгарія
допомога Україні
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