Про це повідомляє агенція БТА з посиланням на заяву Тагарева під час вступу на посаду міністра.

"Ми матимемо безпеку, коли останній окупант залишить кордон України, а агресивні наміри Кремля будуть заблоковані. Тільки так можна гарантувати наш регіон і наше майбутнє", – зазначив Тагарев.

Окреслюючи пріоритети роботи Міноборони Болгарії, новий міністр окремо згадав про безпеку в Чорноморському регіоні та повномасштабну війну Росії проти України.

"Ми повинні зробити все необхідне як для зміцнення нашої обороноздатності, так і для надання допомоги Україні, щоб вона могла продовжити контрнаступ, який вона, очевидно, розпочала, і звільнити свої території. Ми повинні зробити це в межах рішень ЄС і Національних зборів", – підкреслив він.

Відзначимо, парламент Болгарії у вівторок схвалив уряд на чолі з прем’єр-міністром, академіком Ніколаєм Денковим, який працюватиме наступні дев’ять місяців за погодженням між двома найбільшими парламентськими блоками – ГЕРБ-СДС і "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія". Попередній уряд, за неофіційними даним, надав через посередників Україні зброї на мільярди доларів.