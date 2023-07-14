Про це повідомило видання Euractiv.

Військова техніка була закуплена 40 років тому для здійснення так званого процесу відродження — спроби тоталітарного режиму насильницьки асимілювати болгарських турків шляхом зміни їхніх імен, що призвело до майже вигнання понад 300 000 болгарських громадян турецького походження до Туреччини.

"Це броньована військова техніка закуплена під час Відродження і ніколи не використовувалася. Водночас це створює витрати на зберігання та обслуговування. Українці подбають про те, щоб ця техніка була для них корисною", — сказав Івайло Мірчев з керівної коаліції.

Про рішення щодо бронетехніки було оголошено лише через тиждень після візиту президента України Володимира Зеленського до Болгарії. Це перший військовий пакет з Болгарії в Україну, інформація про який оприлюднена офіційно. Військова допомога досі була секретною, але неофіційно повідомлялося, що Болгарія допомагала Україні боєприпасами.