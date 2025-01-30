Минулої доби росіяни вбили мирного жителя Донеччини, чотирьох людей поранено
Протягом минулої доби, 29 січня, російська окупаційна армія вбила одного мирного жителя Донецької області. Ще чотири людини отримали поранення
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"За 29 січня росіяни вбили 1 жителя Донеччини – у Сіверську. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення", - зазначив Філашкін.
Загалом, за даними очільника ОВА, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Донеччині загинули 2942 людини, ще 6632 – дістали поранення. Це дані без урахування Маріуполя та Волновахи.
- Раніше очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомляв, що з Костянтинівки на Донеччині евакуювали всіх дітей.
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