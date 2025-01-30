Минулої доби росіяни вбили мирного жителя Донеччини, чотирьох людей поранено

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 29 січня росіяни вбили 1 жителя Донеччини – у Сіверську. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення", - зазначив Філашкін.

Загалом, за даними очільника ОВА, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Донеччині загинули 2942 людини, ще 6632 – дістали поранення. Це дані без урахування Маріуполя та Волновахи.