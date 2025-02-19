США призупинили розгляд заявок мігрантів з України, яким дозволили в'їзд за президентства Байдена, - CBS News

Про це повідомляє телеканал CBS News з посиланням на джерела.

Зазначається, що заявки не розглядатимуться поки урядовці працюватимуть над виявленням потенційних випадків шахрайства та посиленням процедур перевірки, щоб зменшити занепокоєння, пов'язані з національною безпекою та громадською безпекою.

Призупинення розгляду заявок стосується кількох програм адміністрації Джо Байдена, які дозволили сотням тисяч іноземців легально приїхати до США завдяки імміграційному закону, який уповноважує уряд США швидко приймати іноземців.