Сенат США затвердив мільярдера Говарда Лутніка на посаді міністра торгівлі

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що за кандидатуру Лутніка виступив 51 сенатор, ще 45 висловилися "проти". Посадовець керуватиме великим департаментом з обов’язками від управління рибальством до експортного контролю.

Трамп доручив Лутніку керувати планом денним адміністрації щодо тарифів і торгівлі, і сказав, що він відповідатиме безпосередньо за Офіс торгового представника США.

Своєю чергою він сказав сенаторам, що тарифи будуть використані для зміцнення національної безпеки США та відновлення американського виробництва і ланцюгів постачання. За його словами, вони будуть ефективною переговорною тактикою, щоб змусити інші країни "поважати" США.

Також посадовець заявив, що Китай повинен зіткнутися з найжорсткішими торгівельними митами, але союзники США не будуть помилувані.

Лутнік є головою і генеральним директором фінансової компанії Cantor Fitzgerald. Індекс мільярдерів Bloomberg оцінює його статки щонайменше в 2,2 мільярда доларів.