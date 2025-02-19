Сенат США затвердив мільярдера Говарда Лутніка на посаді міністра торгівлі
У вівторок, 18 лютого, Сенат США затвердив мільярдера і генерального директора компанії Cantor Fitzgerald LP Говарда Лутніка міністром торгівлі президента Дональда Трампа
Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що за кандидатуру Лутніка виступив 51 сенатор, ще 45 висловилися "проти". Посадовець керуватиме великим департаментом з обов’язками від управління рибальством до експортного контролю.
Трамп доручив Лутніку керувати планом денним адміністрації щодо тарифів і торгівлі, і сказав, що він відповідатиме безпосередньо за Офіс торгового представника США.
Своєю чергою він сказав сенаторам, що тарифи будуть використані для зміцнення національної безпеки США та відновлення американського виробництва і ланцюгів постачання. За його словами, вони будуть ефективною переговорною тактикою, щоб змусити інші країни "поважати" США.
Також посадовець заявив, що Китай повинен зіткнутися з найжорсткішими торгівельними митами, але союзники США не будуть помилувані.
Лутнік є головою і генеральним директором фінансової компанії Cantor Fitzgerald. Індекс мільярдерів Bloomberg оцінює його статки щонайменше в 2,2 мільярда доларів.
- Президент США Дональд Трамп 13 лютого оприлюднив дорожню карту взаємних тарифів: ЗМІ пишуть, що вони націлені на товари з Китаю, Японії, ЄС та Південної Кореї.
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