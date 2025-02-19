У зоні ППО Аляски зафіксували російський військовий літак
Командування аерокосмічної оборони Північної Америки виявило та відстежило російський військовий літак, що діяв у зоні розпізнавання протиповітряної оборони Аляски
Про це повідомляє NORAD.
Зазначається, що російський літак залишався в міжнародному повітряному просторі й не порушував суверенний повітряний простір США чи Канади.
Крім цього, там зауважили, що російська активність у зоні ППО Аляски відбувається "регулярно і не розглядається як загроза".
"Російський літак залишався в міжнародному повітряному просторі та не заходив у суверенний повітряний простір США чи Канади. Такі дії Росії у зоні ADIZ біля Аляски відбуваються регулярно і не становлять загрози", – йдеться у заяві NORAD.
- На Алясці знайшли літак регіональної авіакомпанії, який зник 7 лютого: всі 10 людей, які перебували на його борту, загинули.
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