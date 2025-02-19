У зоні ППО Аляски зафіксували російський військовий літак

Про це повідомляє NORAD.

Зазначається, що російський літак залишався в міжнародному повітряному просторі й не порушував суверенний повітряний простір США чи Канади.

Крім цього, там зауважили, що російська активність у зоні ППО Аляски відбувається "регулярно і не розглядається як загроза".

"Російський літак залишався в міжнародному повітряному просторі та не заходив у суверенний повітряний простір США чи Канади. Такі дії Росії у зоні ADIZ біля Аляски відбуваються регулярно і не становлять загрози", – йдеться у заяві NORAD.