Російський олігарх Керімов володів часткою в SpaceX через траст, перебуваючи під санкціями, - Bloomberg

Про це пише Bloomberg.

За словами обізнаних у цьому питанні джерел, це виявило прогалини в механізмах контролю, спрямованих на обмеження впливу еліт, що підтримують політику Кремля.

За даними співрозмовників видання, серед яких, зокрема, двоє колишніх високопосадовців нацбезпеки США, Керімов володів часткою в SpaceX через зареєстрований у Делавері Heritage Trust починаючи з 2017 року. Спочатку траст володів приблизно 1% акцій SpaceX.

Повідомляється, що частка в SpaceX була придбана за рік до того, як Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Керімова та інших осіб у відповідь на так звану "зловмисну діяльність Росії по всьому світу". Дії відомства мали на меті заморозити його активи та заборонити ведення бізнесу з американськими компаніями.

Citigroup Inc., яка керувала трастом, звернулася за консультацією до Міністерства фінансів і дійшла висновку, що не має зобов’язання блокувати траст і пов’язані з ним структури. У результаті траст продовжив свою діяльність.

У червні 2022 року, Міністерство фінансів США заморозило траст на 1 мільярд доларів, заявивши, що він був створений у 2017 році для управління американськими активами Керімова. Слідчі відомства виявили складну систему юридичних структур і підставних осіб, призначену для приховування його інтересу в цих активах.

За даними двох джерел, частка в SpaceX була продана ще до початку процедури арешту активів, про володіння трасту акціями компанії Маска раніше не повідомлялося.

"Ці події демонструють труднощі, які фінансові мережі з численними зв'язками створюють для спроб США забезпечити виконання санкцій, а також виклики, з якими стикаються компанії з обмеженим колом акціонерів, такі як SpaceX, яка нині оцінюється приблизно в 350 мільярдів доларів і стає дедалі більш впливовим гравцем у глобальній оборонній та комунікаційній сферах. Вони також ставлять під питання належну перевірку інформації в Citigroup, міжнародному банківському гіганті, який наразі перебуває під розслідуванням Міністерства юстиції через його обробку Heritage Trust", - зазначають у Bloomberg.

У виданні додають, що закриті компанії зазвичай проводять перевірку інвесторів, однак у деяких випадках визначити кінцевого власника акцій складно. У деяких випадках вони можуть придбати частку через юридичну особу, створену спеціально для таких угод, або ж купувати акції на вторинному ринку.

Що відомо про Сулеймана Керімова

Повідомляється, що 58-річний Сулейман Керімов займає 17-те місце серед найбагатших росіян, за даними індексу мільярдерів Bloomberg, де він посідає 282-гу позицію загального рейтингу з чистим капіталом близько 9,9 мільярда доларів.

Він зробив своє багатство, купуючи частки в російських компаніях, зокрема в банківському секторі, енергетиці та гірничій промисловості, інколи використовуючи кредити від державних банків.

США запровадили санкції проти Керімова у квітні 2018 року, заморозивши його активи та заборонивши транзакції з ним, в рамках масштабних заходів адміністрації Дональда Трампа, спрямованих на притягнення до відповідальності російських посадовців та олігархів за ймовірне отримання прибутку від корупції та іноземної агресії.

У травні 2022 року влада Фіджі за запитом США конфіскувала яхту Керімова вартістю 300 мільйонів доларів.

У 2022 році Міністерство фінансів США також запровадило санкції проти кількох членів родини Керімова, включаючи його дружину, двох дочок, сина та двох племінників, одного з яких воно називало "основним фінансовим посередником" для Керімова. Інший племінник є бенефіціаром Heritage Trust, зазначали в Мінфіні.

Також у 2022 році Європейський Союз запровадив санкції проти Керімова, охарактеризувавши його як частину внутрішнього кола олігархів, близьких до Путіна.