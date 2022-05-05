Влада Фіджі за запитом США конфіскувала яхту підсанкційного російського олігарха Керімова

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Міністерство юстиції Сполучених Штатів.



Зазначається, що таким чином Вашингтон і його союзники посилюють тиск на Росію за розв'язану війну проти України.



Крім того, повідомляється, що влади різних країн заарештувала цілу низку яхт і вілл, що належать російським мільярдерам, як відповідь на вторгнення Росії в Україну.



Керімов потрапив під санкції США у 2014 та 2018 роках у відповідь на дії Росії в Сирії та Україні. Він також піддавався санкціям із боку Євросоюзу.



Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів зарахувало Керімова до групи російських олігархів, які отримують прибуток шляхом корупції та участі в діях російського уряду за межами РФ, включаючи окупацію Криму.

Нагадаємо, у Франції заарештували яхту глави Роснефти Сєчіна.

Раніше стало відомо, що російський олігарх Усманов втратив найдорожчу у світі супер'яхту.

Суд Іспанії звільнив українця, що потопив яхту соратника Путіна за 7 млн євро.