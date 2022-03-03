У Франції заарештували яхту глави Роснефти Сєчіна
Французька влада конфіскувала яхту, власником якої вважають близького соратника Путіна.
Про це повідомляє Reuters, - інформує Еспресо.TV.
Яхту конфіскували у середземноморському порту Ла-Сьота, заявив міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер.
"Спасибі французьким митникам, які застосовують санкції Європейського Союзу проти тих, хто наближений до російського уряду", - написав Ле Мер.
У заяві міністерства фінансів повідомляється, що яхта належить організації, основним акціонером якої був названий Сєчин.
- Нагадаємо, Російський олігарх Усманов втратив найдорожчу у світі суперяхту.
- Суд Іспанії звільнив українця, що потопив яхту соратника Путіна з 7 млн євро.
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