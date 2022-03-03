У Франції заарештували яхту глави Роснефти Сєчіна

Про це повідомляє Reuters, - інформує Еспресо.TV.

Яхту конфіскували у середземноморському порту Ла-Сьота, заявив міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер.

"Спасибі французьким митникам, які застосовують санкції Європейського Союзу проти тих, хто наближений до російського уряду", - написав Ле Мер.

У заяві міністерства фінансів повідомляється, що яхта належить організації, основним акціонером якої був названий Сєчин.