Російський олігарх залишився без найдорожчої у світі супер-яхти
У Гамбурзі арештували найдорожчу яхту світу російського олігарха.
Німецька влада вилучила у російського мільярдера Алішера Усманова супер-яхту вартістю 600 мільйонів доларів.
Про це повідомляє BBC з посиланням на журнал Forbes.
Судно довжиною 156 метрів під назвою Dilbar затримали в Гамбурзі.
Усманов, металевий магнат, є одним із 25 відомих росіян, які потрапили під санкції ЄС через їхні зв’язки з урядом Росії.
Інші яхти, які належать російським олігархам, були помічені на Мальдівах, острівній державі в Індійському океані, яка не має договору про екстрадицію зі США.
- Нагадаємо, супер-яхта Dilbar зійшла на воду у 2016 році.
- Яхта "Dilbar" - не єдине судно Усманова. Мiльярдеровi ще належить яхта "Ona" (ранiше також мала назву "Dilbar", на честь матерi Алiшера). Довжина цього судна - 110 метрiв.
- 2 березня стало відомо, що через повномасштабний напад РФ на Україну США готують пакет санкцій проти ще більшої кількості російських олігархів.
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