США готують нові санкції проти російських олігархів, - Reuters

Про це виданню Reuters повідомило власне джерело.



Вашингтон готує пакет санкцій проти ще більшої кількості олігархів із РФ, а також на їхні компанії та активи.



У середу, 2 березня, Білий дім заявив, що США "дуже відкриті" до введення санкцій проти російської нафтогазової промисловості. Вони також зважують потенційний вплив санкцій на ринок, оскільки світові ціни на нафту досягли восьмирічного максимуму, а поставки наростають.



Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну США ввели кілька раундів санкцій, у тому числі проти президента Росії Володимира Путіна та Центрального банку.



Видання The Washington Post, яке вперше повідомило, що США готуються розширити санкції проти російських олігархів, заявило, що список людей, які потраплять під їхню дію, збігатиметься з деякими з тих, кого санкціонував ЄС 28 лютого, включаючи Алішера Усманова, власника конгломерату заліза та сталі.



ЄС у понеділок ввів санкції проти 26 відомих росіян, включаючи олігархів і бізнесменів, які працюють у нафтовому, банківському та фінансовому секторах. Вони також спрямовані на членів уряду, високопоставлених військових і "пропагандистів, які сприяли поширенню антиукраїнської пропаганди".



Речник Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що санкції США проти РФ "в кінцевому підсумку будуть симетричними і взаємно підсилюватися" з санкціями союзників і партнерів.



Вашингтон неодноразово попереджав, що США готові вжити подальших заходів, щоб притягнути Москву до відповідальності за її вторгнення в Україну.



Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив про ізоляцію РФ від американського повітряного простору та благ цивілізованого світу.

Міністерство юстиції США збирає спеціальну групу, щоб долучитися до дій країн ЄС в переслідуванні російських олігархів.