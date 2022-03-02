"Економіка Росії йде у вільне падіння": Байден заявив про ізоляцію РФ від повітряного простору США та благ цивілізованого світу

Про це він сказав у середу, 2 березня, передає Еспресо.TV.



" США, Міністерство юстиції - у нас є чітка ціль переслідувати російських олігархів, щоб вилучити їхні яхти, розкішні апартаменти, майно. Сьогодні я оголошую, що ми об'єднаємо зусилля із партнерами, і Росія буде абсолютно ізольована від повітряного простору і благ цивілізованого світу, економіка йде у вільне падіння. Росія і не уявляє, що її очікує", - заявив президент США.



Байден наголосив, що президент Росії Володимир Путін зараз настільки ізольований від світу, наскільки не був ніколи у своїй історії. І США разом з партнерами продовжуватимуть накладати санкції, щоб повністю зруйнувати фінансову систему РФ та недопустити її центральні банки до участі у фінансових операціях. Також США разом з 30-ма іншими країнами співпрацюють, щоб накласти нафтове ембарго.



"Ми намагаємось перекрити доступ РФ до технологій, економічної міці, щоб їх збройні сили були максимально слабкими. Я знаю, що російські олігархи у своєму жорсткому режимі накопичили багато тисяч мільйонів доларів. Більше цього не буде. Ми, США і я абсолютно переконані, що цьому потрібно покласти край", - наголосив Байден.



Президент США додав, що використовуватиме усі можливі інструменти, аби завдати болю Путіну за агресивні дії в Україні. Російський рубль вже втратив 30% своєї вартості, а ринок обвалився на 40%. І за це все, за словами Байдена, відповідає Путін, і тільки Путін.





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