Про це заявив президент Джо Байден у своїй промові.

Він наголосив, що США арештують дорогу нерухомість олігархів: будинки, літаки і яхти. "Ми йдемо за їхніми ненародженими прибутками", – написав президент.

Раніше ЄС опублікував санкції проти оілгархів Путіна.

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