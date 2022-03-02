США будуть розслідувати злочини олігархів Путіна
Міністерство юстиції США збирає спеціальну групу, щоб долучитися до дій країн ЄС в переслідуванні російських олігархів.
Про це заявив президент Джо Байден у своїй промові.
Він наголосив, що США арештують дорогу нерухомість олігархів: будинки, літаки і яхти. "Ми йдемо за їхніми ненародженими прибутками", – написав президент.
- Раніше ЄС опублікував санкції проти оілгархів Путіна.
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