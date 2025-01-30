У Києві проведуть вечір памʼяті загиблого воїна й актора фільмів "Довбуш" і "Червоний" Якова Ткаченка

Про це повідомили у Держкіно.

2 лютого у кінотеатрі "Оскар" у Києві відбудеться вечір пам’яті актора театру і кіно Якова Ткаченка, який знявся у фільмах "Довбуш", "Припутні", "Червоний", "Безславні кріпаки", "Перевізниця", "Татова Подряпинка". Актор став на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення: спершу – у складі тероборони, а згодом долучився до третьої штурмової бригади.

Яків Ткаченко загинув 10 грудня 2024 року.

"2 лютого актору виповнилося б 46 років. У цей день його згадати прийдуть друзі та колеги-кінематографісти - Ірма Вітовська-Ванца, Олесь Санін, Заза Буадзе, Алла Самойленко, Сергій Дерев’янко, Єгор Гармаш, Олена Узлюк, Іван Данілін, Дмитро Чернов, інші актори, які у цей вечір не зайняті в театрах та на знімальних майданчиках", - зазначили організатори на сторінці події у facebook.

У програмі вечора друзі, колеги і близькі поділяться спогадами, також покажуть фрагменти з фільмів та інтерв’ю, пройде спілкування з глядачами.

Усі кошти, отримані під час заходу, будуть спрямовані на юридичний рахунок центру реабілітації військових ЗСУ "Перезавантаження", на потреби військових. Також окремо можна буде донатити на спеціальний рахунок, спрямований на підтримку військових та їхніх сімей.

