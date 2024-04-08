"Не проти Telegram-каналів, а за державу": Княжицький пояснив сенс законопроєкту про регулювання соцмережі

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Законопроєкт щодо регулювання роботи Telegram не проти мережі, не проти тг-каналів, він за державу. Він дає змогу державі перевірити сервіс, який надає інформацію. Хто його власник, як він фінансується? Чи впливає Росія на те, що там розповсюджується? Чи може Росія через нього збирати персональні дані, які українці туди надають? Усі ці питання українська держава має право поставити. А власники мережі зобов'язані відповісти. Якщо вони не відповідають, тоді треба заборонити користуватися Telegram перш за все державним посадовцям. І тим, хто поширює персональні дані", - пояснив Княжицький.

За словами народного депутата, Telegram фінансується росіянами, які перебувають під санкціями, сервери розташовані в Росії. Компанії, які надають зв'язок, теж розташовані в Росії.

"А це означає, що усю інформацію можуть читати росіяни. Недаремно російській армії дозволено користуватися лише ВКонтакте й Telegram. Інші месенджери й платформи загального доступу в російській армії заборонені", - зауважив Княжицький.

Народний депутат також додав, що існує й інша небезпека - це анонімні канали, які масово поширюють неправдиву інформацію.

"Ці анонімні канали започаткували росіяни. Потім зайшли українські творці й Офіс президента дуже активно використовує Telegram для своєї пропаганди. Це використовується не напряму, а в тіньову. Майже 80% українців черпають інформацію з Telegram, в Росії 48%. І немає жодних даних, що ця мережа не контролюється в Росії. У держави мають бути інструменти контролю, ось про що мій закон", - наголосив Княжицький.