Євробачення-2025: квитки на шоу в Базелі розкупили за 7 хвилин
Квитки на шоу пісенного конкурсу "Євробачення-2025" в прямому ефірі розкупили за 7 хвилин від початку продажів, а квитки на кілька репетицій зникли за 20 хвилин
Про це повідомляє dpa.
У середу, 29 січня, у продаж надійшла перша частина квитків - 42 тис. - на 9 шоу пісенного конкурсу "Євробачення-2025", які відбудуться в травні в Базелі, Швейцарія. Як зазначили у швейцарській телекомпанії SRF, яка є частиною команди, що організовує цьогорічний конкурс, квитки на 3 шоу в прямому ефірі - два півфінали та фінал - були розпродані лише за сім хвилин.
Попит був величезним. Лише ті, хто зареєструвався заздалегідь, могли придбати до чотирьох квитків на конкурс. Також були доступні квитки на 6 репетицій. Вони зникли протягом 20 хвилин. Загалом у середу було продано 42 тис. квитків.
Проте у всіх, хто зареєструвався, але не зміг зробити покупку, буде ще один шанс. Очікуються подальші раунди продажу, хоча ще невідомо, скільки квитків надійде. За словами організаторів, це залежить від того, скільки місця потрібно для звукового та відеообладнання. Утім додатково викладуть приблизно від 50 тис. до 60 тис. квитків.
Квитки коштують від 40 до 350 швейцарських франків ($44-385). Найдорожчими є квитки на стоячі місця безпосередньо на сцені.
Будуть також працювати фан-зони для публічного перегляду, зокрема на великому футбольному стадіоні поруч з ареною St Jakobshalle. Стадіон може вмістити близько 36 тис. фанатів.
- Гранд-фінал 69-го пісенного конкурсу "Євробачення-2025" відбудеться 17 травня в місті Базель, а півфінали проведуть 13 і 15 травня. Повний список країн, які братимуть участь у Євробаченні-2025, буде оприлюднений пізніше цього року.
- Раніше у липні правохристиянська націонал-консервативна політична партія Швейцарії "Федерально-демократичний союз" (UDF) виступила проти фінансування пісенного конкурсу "Євробачення-2025". Питання про це політики запропонували винести на референдум.
- Наприкінці листопада Базель проголосував за фінансування Євробачення-2025. Виборці підтримали рішення про державне фінансування Євробачення на суму майже $40 млн.
- У Базелі оголосили, що гаслом пісенного конкурсу залишається "Об'єднані музикою", а також показали, який вигляд матиме головна сцена Євробачення-2025.
- Молдова відмовилася від участі в пісенному конкурсі "Євробачення-2025" після "детального аналізу поточної ситуації, а також економічних, адміністративних і мистецьких проблем".
- За підсумками жеребкування Україна виступить у першій частині першого півфіналу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.76 Купівля 41.76Продаж 42.25
- EUR Купівля 43.5Продаж 44.18
- Актуальне
- Важливе