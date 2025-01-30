Євробачення-2025: квитки на шоу в Базелі розкупили за 7 хвилин

Про це повідомляє dpa.

У середу, 29 січня, у продаж надійшла перша частина квитків - 42 тис. - на 9 шоу пісенного конкурсу "Євробачення-2025", які відбудуться в травні в Базелі, Швейцарія. Як зазначили у швейцарській телекомпанії SRF, яка є частиною команди, що організовує цьогорічний конкурс, квитки на 3 шоу в прямому ефірі - два півфінали та фінал - були розпродані лише за сім хвилин.

Попит був величезним. Лише ті, хто зареєструвався заздалегідь, могли придбати до чотирьох квитків на конкурс. Також були доступні квитки на 6 репетицій. Вони зникли протягом 20 хвилин. Загалом у середу було продано 42 тис. квитків.

Проте у всіх, хто зареєструвався, але не зміг зробити покупку, буде ще один шанс. Очікуються подальші раунди продажу, хоча ще невідомо, скільки квитків надійде. За словами організаторів, це залежить від того, скільки місця потрібно для звукового та відеообладнання. Утім додатково викладуть приблизно від 50 тис. до 60 тис. квитків.

Квитки коштують від 40 до 350 швейцарських франків ($44-385). Найдорожчими є квитки на стоячі місця безпосередньо на сцені.

Будуть також працювати фан-зони для публічного перегляду, зокрема на великому футбольному стадіоні поруч з ареною St Jakobshalle. Стадіон може вмістити близько 36 тис. фанатів.