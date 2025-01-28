Євробачення-2025: Україна виступить у першій частині першого півфіналу
У Швейцарії, яка цьогоріч прийматиме пісенний конкурс "Євробачення", провели жеребкування, яке визначило, в якому півфіналі виступатимуть представники кожної з країн-учасниць
Жеребкування провели в прямому ефірі на YouTube-каналі Eurovision Song Contest.
28 січня відбулося жеребкування щодо півфіналів 69-го пісенного конкурсу "Євробачення". Як оголосили в прямому ефірі, Україна виступатиме у перший половині першого півфіналу. Шоу відбудеться 13 травня на арені St. Jakobshalle у Базелі, Швейцарія.
У першому півфіналі також виступатимуть:
- у першій половині: Швеція, Україна, Словенія, Ісландія, Естонія, Польща, Португалія;
- у другій половині: Нідерланди, Азербайджан, Албанія, Сан-Марино, Бельгія, Кіпр, Хорватія, Норвегія.
Загалом у "Євробаченні-2025" візьмуть участь 38 країн, з яких 32 змагатимуться у півфіналах. До фіналу потраплять по 20 переможців півфіналів. Також до фіналу автоматично увійдуть представники країн "великої п'ятірки" (Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Іспанія) та переможець 2024 року — представник Швейцарія.
- Гранд-фінал 69-го пісенного конкурсу "Євробачення-2025" відбудеться 17 травня в місті Базель, а півфінали проведуть 13 і 15 травня. Повний список країн, які братимуть участь у Євробаченні-2025, буде оприлюднений пізніше цього року.
- Раніше у липні правохристиянська націонал-консервативна політична партія Швейцарії "Федерально-демократичний союз" (UDF) виступила проти фінансування пісенного конкурсу "Євробачення-2025". Питання про це політики запропонували винести на референдум.
- Наприкінці листопада Базель проголосував за фінансування Євробачення-2025. Виборці підтримали рішення про державне фінансування Євробачення на суму майже $40 млн.
- У Базелі оголосили, що гаслом пісенного конкурсу залишається "Об'єднані музикою", а також показали, який вигляд матиме головна сцена Євробачення-2025.
- Молдова відмовилася від участі в пісенному конкурсі "Євробачення-2025" після "детального аналізу поточної ситуації, а також економічних, адміністративних і мистецьких проблем".
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