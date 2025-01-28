Євробачення-2025: Україна виступить у першій частині першого півфіналу

Жеребкування провели в прямому ефірі на YouTube-каналі Eurovision Song Contest.

28 січня відбулося жеребкування щодо півфіналів 69-го пісенного конкурсу "Євробачення". Як оголосили в прямому ефірі, Україна виступатиме у перший половині першого півфіналу. Шоу відбудеться 13 травня на арені St. Jakobshalle у Базелі, Швейцарія.

У першому півфіналі також виступатимуть:

у першій половині: Швеція, Україна, Словенія, Ісландія, Естонія, Польща, Португалія;

у другій половині: Нідерланди, Азербайджан, Албанія, Сан-Марино, Бельгія, Кіпр, Хорватія, Норвегія.

Загалом у "Євробаченні-2025" візьмуть участь 38 країн, з яких 32 змагатимуться у півфіналах. До фіналу потраплять по 20 переможців півфіналів. Також до фіналу автоматично увійдуть представники країн "великої п'ятірки" (Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Іспанія) та переможець 2024 року — представник Швейцарія.